【互認基金】北上基金累計吸資114億 南下產品吸10億

▲ 北上基金結束連續10個月走資。

外滙管理局公布今年首3季中港互認基金的最新數據，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售的北上基金，經歷連跌10個月後終回升，截至9月底止累計淨吸資額為114.47億元（人民幣，下同），按月增加2.44億元。

相比南下基金、即內地基金公司把省招牌產品來港推售，北上產品仍多逾百億元，因南下基金累計吸金僅得10.46億元，但後者按月稍增763萬元。

●北上基金熱力降 首9月吸金額縮水2成

雖然北熱南冷的局面持續逾6年，但北上基金自去年底開始已不斷萎縮，今年首9個月的吸金額較去年底的142.41億元，縮水27.93億元，以幅度計，錄得近20%跌幅。

跨境互認基金早自2015年開通，翌年外管局按月公布數據。目前市面約有86隻基金，當中北上產品佔38隻，南下基金為48隻；可是，市料在港零售層面正式有售的南下基金唯恐少於20隻。

市場亦關注中港互認基金會否被邊緣化，皆因去年10月跨境理財通上馬，今年7月ETF通又出台，俱令北水分流。

事實上，北上基金自2020年4月達175.55億元的高峰後已無以為繼，經歷持續走資，如今已較頂峰期驟縮61.08億元，或減35%。

猶記得互認基金於7年前登場，中外資產管理公司曾爭相把旗下王牌基金在內地開賣，包括滙豐（HSBC）、恒生（00011）、東亞（00023）、中銀香港（02388）、惠理（00806），摩通、行健宏揚、博時、海通、騰訊（00700）有份的高騰基金，以及有冠軍分析師張憶東坐陣的興證國際等，而今年再有6隻北上新產品成功闖關。

●南下基金遭冷待 料因人幣貶值產品滯銷

反觀南下基金及至去年11月，累計吸金才首破10億元。可惜，自2019年易方達申批新基金以來，再未見有新產品申請審批，業界相信主因是產品滯銷，尤其是今年人民幣急貶近10%，難免令主打內地股債基金受冷待。幸而內地鬆綁抗疫隔離，適逢美元急挫，刺激人民幣今午（11月11日）狂彈1700點子，重上7算關，市料有助人幣產品的叫座力。

順帶一提，跨境理財通面世逾一周年， 辦理逾15億人幣。人民銀行深圳市中心支行披露，自去年10月19日粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點以來，截至上月19日，粵港澳大灣區內地試點銀行累計開立「跨境理財通」業務相關帳戶50,167個，辦理資金跨境滙劃15.61億元。

據悉，「跨境理財通」業務區域主要集中在深圳與香港。從相關帳戶開立，深圳與香港方向開立帳戶19,330個，佔開立帳戶總數的99.5%；從資金滙劃，深圳與香港方向辦理資金滙劃5.2億元，佔資金滙劃總額的96.3%。其中，深圳地區已有24家試點銀行累計開立「跨境理財通」業務相關帳戶19,424個，辦理資金跨境滙劃5.4億元，佔整個粵港澳大灣區「跨境理財通」業務總量的比重、分別為38.7%和34.6%。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君