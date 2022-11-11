【世界盃2022】韓國男足獲韓企贊助200公斤泡菜　冀借機會提升國際地位

▲ 韓國企業宣佈贊助韓國國家代表隊，提供整整200公斤泡菜，冀借此機會提升國際地位。（新華社圖片）

於卡塔爾舉辦的世界盃即將來臨，相關的商機亦應運而生。韓國就有企業宣佈贊助韓國國家代表隊，並提供整整200公斤泡菜，供隊員們食用，冀借此機會提升泡菜的國際地位。

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韓國紐西斯通訊社報道，韓國足協表示，韓國農水產食品流通公社將在本次卡塔爾世界盃期間，向韓國隊提供約200公斤泡菜，雙方已於9日在首爾舉行了贊助簽訂和交付儀式。

韓國足協副主席李榮杓表示：「吃了相關企業所贊助的泡菜，我們會以最佳的狀態迎戰世界盃。」贊助方發言人則稱：「希望球員吃到家鄉生產的泡菜後，鼓足士氣，打出最精彩的比賽。」

報道稱，這是韓國隊自參加世界盃以來，首次從外部機構獲得食物贊助。贊助的200公斤泡菜將於本月11日，韓國隊先遣隊抵達卡塔爾前，提前送至當地訓練場所。

事實上，韓國政府及企業在體育事業上「投資」泡菜並不罕見。以倫敦奧運會為例，韓國甚至派遣十幾位韓餐廚師前去為韓國代表團烹制韓國料理，調制新鮮的韓國泡菜，以保證運動員在倫敦享受到家鄉的食物。

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責任編輯：李智美