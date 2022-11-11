【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬 全周17銀行鬥加息

▲ 滙豐連續兩周加港元定存息。

銀行體系總結餘跌穿千億大關，港銀續在年結前猛搶跨年新錢，全周共有17間大小行加港元定期存款，包括今天（11月11日）天星勁加1年期0.7厘、至4.2厘；而全周最吸睛的是，滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 鬥加息。

追趕加息快車還有花旗、livi bank、平安壹賬通、東亞 （00023） 、上商、工銀亞洲及大眾財務全面加息。富融、創興及信銀國際提高3個月及半年期，招商永隆則向中長息埋手；大眾銀行兩連加、交銀香港更7連加。

●集友3高息冀突圍 匯立雙11、聖誕encore「以飛代息」

集友則3招齊發，推98天年息享 4.4厘、168天有4.7厘、以及288天的4.8厘，起存金額為20萬元，上限3,000萬元，適合所有客戶以全新資金，在分行渠道開立；推廣期至11月23日，額滿即止。

11月踏入第2周，吸存戰有3大焦點，包括︰

（1）破頂息再現：平安壹賬通於本周二（8日）針對全新客戶獲額外加息1厘，如以該行1年存息現為4.5厘，即變為5.5厘，超越富邦的5.1厘，問鼎全城最高息，也是唯一的虛銀獨霸高息榜之首。

（2）匯立encore「以飛代息」，該行指適逢雙11，推「全城最後跨定期存款」的快閃優惠，送陳奕迅演唱會飛，更有聖誕檔期指定日子的選擇。

最新的存款計劃有兩款可揀：

・以11,111元開立18個月定期存款， 即獲一張680門票；

・以31,111元開立18個月定存， 即獲兩張聖誕檔期指定日子（12月24到26日）的680元門票；上述優惠可無限次參加， 但以存款獲Eason門票換完即止。

同時， 上周推出的980元門票優惠現尚餘少量門票， 另有3個選擇：

・存入4萬元做18個月定存，可獲980元門票兩張；

・存入7萬元做12個月定存，獲980元門票兩張；

・存入9萬元做9個月定存，可獲980門票兩張；保證有飛，毋須向黃牛買咁貴！

此外，虛銀除了鬥加息「瘋狂搶錢」外，富融更孖招齊發，把3個月及半年存期的門檻從50萬元急劈至1元。天星自10月7日躺平以來、相隔逾月再追加。

▼ 點擊圖片放大

●發鈔行比併 滙豐、渣打1年4.1厘勝中銀

（3）發鈔行頻出擊：滙豐自5月中以來第14度加息，10月至今已5度出擊；中銀香港 （02388） 也自第4季迄今5度加息，最近更連續3周再突擊；渣打亦4度調升存息。

比拼發鈔行，滙豐於11月7日勁加1年期0.4厘、至4.1厘，渣打也於11月9日上調0.1厘，息率跟龍頭發鈔行看齊，兩行險勝中銀的4厘。

半年期方面，滙豐提高0.4厘後，渣打也調升0.2厘，追貼中銀，三行罕有齊報3.6厘。3個月期，中銀是3.6厘，滙豐調升0.6厘後至3.5厘，拉近跟競敵的距離；渣打僅得2.5厘，且只供中小企客戶。

若把恒生 （00011） 計在內，該行於上周五（4日）大幅上調特選客戶的半年期0.7厘、至4.5厘；網上尊享的3個月期報3.75厘，兩存期皆冠絕4大行。另市傳渣打為特選客推1年高達4.8厘，進場低至1萬元，但至截稿前暫未獲該行回應。

●1年期高息榜換馬 平安壹賬通新客享5.5厘

計及中小行在內，縱使多行一面倒加息，但全周的高息榜只得1年期大執位，因平安壹賬通為新客戶提供5.5厘而爆冷奪冠，富邦的5.1厘屈居亞軍，華僑永亨以5厘險守三甲。半年期卻沒變，續以富邦的4.9厘摘冠，交銀香港及大新 （02356） 以4.75厘保持第2位，建行亞洲以4.7厘力守3甲。

3個月的排名也跟上周一樣，續以東亞 （00023） 的8.8厘膺高息王，其入場費為1,000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，至今年底截止。緊接其後是建行亞洲的4.7厘、以及富邦的4.6厘。7天短存仍以集友及恒生齊享6厘領先。

那邊廂，單以虛擬銀行比拼，1個月期以平保 （02318） 參股的虛銀、平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。3個月是工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所C00388）投資的虛銀、富融（Fusion Bank）的4.08厘佔優。

4個月期以PAOB的4.5厘領先同業，半年期富融以4.28厘佔優；9個月期是T0M集團 （02383） 有份的虛銀、匯立（WeLaB Bank）的4.4厘稱冠。

1年期以PAOB的5.5厘，拋離小米 （01810） 牽頭的虛銀、天星（AirStar Bank）的4.2厘、以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。18個月期是匯立的4.08厘最高，兩年期以中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的4.5厘稱霸。

●平安壹賬通額外賞息1厘 先到先得

順帶一提，平安壹賬通銀行由11月8日起至11月30日底，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造4個月、7個月或12個月定存，除可獲3.5厘、4.2厘或4.5厘基本年利率外，更可獲額外1厘年利率；優惠先到先得，額滿即止。

以敘造12個月定存及存入50萬元計，基本年利率連額外年利率達5.5厘，期滿後即可賺取利息27,500元 ；倘斥百萬元袋息5.5萬元。

另港元隔夜息突破兩厘、報2.2厘，惟1個月拆息8連跌、險守3厘；半年期逼近5.2厘，1年期為5.5厘。金管局於11月兩度接錢39.65億元，銀行體系總結餘已於11月8日失守千億元大關，為2020年6月以來首跌破千億元；現僅得960.98億元，創逾兩年半低位。自今年5月中至今，累計已走資2,420.82億元。

●花旗料美息或續加至5.25厘至5.5厘

港息後向繫於美息，而美國剛公布10月份通脹按年升7.7%，遜預期，市場憧憬美息加至4.9厘，加息周期可望告終。但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，一個月的通脹數據疲軟，並不足以顯示CPI已明確地朝着2%的目標水平邁進。即使通脹見頂，但仍會處於2%水平以上一段較長時間，至少直至2024年2月之後。

廖嘉豪維持，聯儲局於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加50點子，3月和5月分別只加息25點子，令最終利率達到5.25厘至5.5厘。

美元暫乍現107低位，港滙一度升穿7.84。廖嘉豪又料，今年底至明年第一季，美滙指數的高低位介乎110到115，但因息差優勢，上試區間頂部的機會較高。

展望後市，全球聚焦下周一（14日）在印尼峇里島舉行G20峰會的「習拜會」，是拜登自去年初上任後中美首腦的首次會晤，料有助緩和台海局勢。

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

相關文章：

【港元定存】東亞1年港元定存息4.9厘 大戶最多賺息49萬元

【港元定存】虛銀livi 12個月港元定存息加至4.3厘 兩年期見4.5厘、有何條件？

【港元定存】港元定存高見5.5厘 新客存50萬元敍造12個月 期滿袋息2.75萬元

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君