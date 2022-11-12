【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬

▲ 滙豐連續兩周加港元定存息。

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港銀續在年結前搶跨年新錢，全周共有17間大小行加港元定期存款，周五（11月11日）天星勁加1年期0.7厘、至4.2厘；而全周最吸睛的是，滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 鬥加息。

●集友3高息冀突圍 匯立雙11、聖誕encore「以飛代息」

集友3招齊發，推98天年息享 4.4厘、168天有4.7厘、以及288天的4.8厘，起存金額為20萬元，上限3,000萬元，適合所有客戶以全新資金，在分行渠道開立；推廣期至11月23日，額滿即止。

11月踏入第2周，吸存戰有3大焦點，包括︰

（1）破頂息再現：平安壹賬通於11月8日（周二）針對全新客戶獲額外加息1厘，如以該行1年存息現為4.5厘，即變為5.5厘，超越富邦的5.1厘，問鼎全城最高息，也是唯一的虛銀獨霸高息榜之首。

（2）匯立encore「以飛代息」，該行指適逢雙11，推「全城最後跨定期存款」的快閃優惠，送陳奕迅演唱會飛，更有聖誕檔期指定日子的選擇。

最新的存款計劃有兩款可揀：

・以11,111元開立18個月定期存款， 即獲一張680門票；

・以31,111元開立18個月定存， 即獲兩張聖誕檔期指定日子（12月24到26日）的680元門票；上述優惠可無限次參加， 但以存款獲Eason門票換完即止。

同時， 上周推出的980元門票優惠現尚餘少量門票， 另有3個選擇：

・存入4萬元做18個月定存，可獲980元門票兩張；

・存入7萬元做12個月定存，獲980元門票兩張；

・存入9萬元做9個月定存，可獲980門票兩張；保證有飛，毋須向黃牛買咁貴！

此外，虛銀除了鬥加息「瘋狂搶錢」外，富融更孖招齊發，把3個月及半年存期的門檻從50萬元急劈至1元。天星自10月7日躺平以來、相隔逾月再追加。

●發鈔行比併 滙豐、渣打1年4.1厘勝中銀

（3）發鈔行頻出擊：滙豐自5月中以來第14度加息，10月至今已5度出擊；中銀香港 （02388） 也自第4季迄今5度加息，最近更連續3周再突擊；渣打亦4度調升存息。

1年期：滙豐於11月7日（周一）勁加0.4厘、至4.1厘，渣打也於11月9日（周三）上調0.1厘，至4.1厘，中銀為4厘。

半年期：滙豐，渣打，中銀齊報3.6厘。

3個月期：中銀是3.6厘，滙豐調升0.6厘後至3.5厘；渣打2.5厘，只供中小企客戶。

恒生 （00011） 計在內，11月4日（周五）大幅上調特選客戶的半年期0.7厘、至4.5厘；網上尊享的3個月期報3.75厘。

●1年期高息榜換馬 平安壹賬通新客享5.5厘

總計所有銀行1年期：平安壹賬通為新客戶提供5.5厘而爆冷奪冠，富邦的5.1厘屈居亞軍，華僑永亨以5厘險守三甲。

半年期：富邦4.9厘摘冠，交銀香港及大新 （02356） 以4.75厘保持第2位，建行亞洲以4.7厘力守3甲。

3個月：東亞 （00023） 的8.8厘膺高息王，其入場費為1,000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，至今年底截止。緊接其後是建行亞洲的4.7厘、以及富邦的4.6厘。

7天短存：集友及恒生齊享6厘領先。

虛擬銀行方面：1個月平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。

3個月：富融（Fusion Bank）的4.08厘佔優。

4個月：PAOB的4.5厘領先同業。

半年期：富融以4.28厘佔優。

9個月：匯立（WeLaB Bank）的4.4厘稱冠。

1年期：PAOB的5.5厘，天星（AirStar Bank）4.2厘、眾安（ZA Bank）3.31厘。

18個月：匯立的4.08厘最高。

兩年期：livi bank的4.5厘稱霸。

●平安壹賬通額外賞息1厘 先到先得

順帶一提，平安壹賬通銀行由11月8日起至11月30日底，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造4個月、7個月或12個月定存，除可獲3.5厘、4.2厘或4.5厘基本年利率外，更可獲額外1厘年利率；優惠先到先得，額滿即止。

以敘造12個月定存及存入50萬元計，基本年利率連額外年利率達5.5厘，期滿後即可賺取利息27,500元 ；倘斥百萬元袋息5.5萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君