▲ 【內地5+3】景順趙耀庭：內地放寬防控表明中央已開始調整動態清零政策 聯儲局「鷹派高峰」已過

內地放寬入境防疫政策至5+3，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，中國宣布放寬疫情防控措施或表明，政策制定者已開始調整嚴格的動態清零政策，同時美國10月份通脹數據低於預期，10月份整體CPI按年增長7.7%，核心CPI（食品及能源除外）按年增長6.3%，主要受到房屋、部分服務及醫療保險費用拖累，相信下行的通脹數據將允許聯儲局在收緊貨幣政策方面有更大彈性空間。

趙耀庭表示，聯儲局或會在12月召開的聯邦公開市場委員會會議上將加息幅度從75點子下調至50點子，這給予了市場一個喘息的機會，而且估計聯儲局「鷹派高峰」已過。

從資產配置角度而言，他建議短期仍保持防禦性部署，偏重政府債券及投資級債券等質素型資產，從而減輕全球增長放緩帶來的下行風險，但現時的宏觀不明朗因素應從明年第一季度末或第二季度開始有所減退，投資者應為經濟增長與通脹改善做好準備。

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編輯：陳韻妍