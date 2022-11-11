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【iM定存攻略】虛銀新客戶優惠 港元12個月定存升至5.5厘

理財智慧 21:51 2022/11/11

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本周虛擬銀行紛紛上調定期存款息率，其中平安壹賬通更推出新客戶定存優惠，港元1年期定存達5.5厘，為目前全港最高的1年期定存利息，最低存款門欄低至100元。而天星銀行及livi bank也有上調定存息率，其中天星銀行把1年期定存上調至4.2厘、而livi bank則推24個月4.5厘、12個月4.3厘的定存優惠，滙立也有4.7厘12個月。

雖然虛擬銀行上調定期存款息率，並且入場門檻往往較低，不過定期存款息率仍是中小型銀行更吸引，其中富邦12個月5.1厘仍為眾多銀行之冠，而工銀亞洲把388日港元定期加至最高4.6厘，但起存額要300萬元。建銀亞洲也有12個月4.6厘，入場門檻為100萬元以上及貴賓客戶。

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短存方面，多間銀行把3個月定存升至4厘以上，其中富邦3個月達4.6厘，入場門檻100萬元以上、信銀及交銀也有3個月4.4厘、入場門檻最低的有花旗Citi Plus有3個月4.3厘（該息率每個工作日更新）、起存額1元起。

大行方面，渣打及滙豐現時均有12個月4.1厘、中銀則為4厘。

其他部分銀行定期：

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本文節錄至786期（2022年11月12日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳

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經濟 天星銀行 livi Bank 花旗銀行 富邦銀行 定期存款 虛擬銀行 銀行 滙豐控股（00005）

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