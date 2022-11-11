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【南韓人踩人】龍山警察署涉事警官陳屍寓所 曾下令銷毀報告停職受查

環球社會熱點 17:45 2022/11/11

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南韓首爾梨泰院地區上月底發生人踩人慘劇，造成156人死亡。南韓政府早前表明，徹查相關機構是否就事故應對不力。據報首爾龍山警察署一名資訊部門負責人近日被發現在家中身亡，他生前因人踩人事故而接受調查。

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韓聯社報道指，首爾龍山警察署資訊部門負責人之一Jeong（音譯：鄭）某，於當地時間周五（11日）中午約12時45分，在江北區水逾洞的家中被發現身亡，享年55歲。警方初步認為自殺可能性較大，正循此方向調查，暫未發現其遺囑。

據悉，鄭某同事在一日收到其電話短訊，暗示會自尋短見。

他生前被質疑透過權力籠絡、慫恿資訊部門職員刪除一份內部報告。據悉，報告事前已警告萬聖節期間或發生安全事故，但警方卻無動於衷。

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南韓警察特別搜查本部以涉嫌濫權及妨礙權利行使、銷毀證據、職務過失致死為由，對鄭某上司金某立案調查，並依次傳喚龍山警署資訊部門職員，但鄭某尚未接受傳喚。

鄭某在本月6日前仍正常上班，直至調查本部立案後，鄭某隨即請年假，周三（9日）與金某被處以停職待命處分。

與此同時，特別搜查本部同日向龍山區廳長朴熙英發外遊禁令，禁止她離開南韓。朴熙英因涉嫌公務過失致死傷罪被立案調查，她被重點調查有否提前為萬聖節人流做好足夠防災計劃，以及是否存在失職。

據報在梨泰院慘劇發生前數日，朴熙英多次缺席由地區辦公室主辦、關於公共安全管理的高層會議。

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責任編輯：郭麗明

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