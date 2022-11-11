翠擁華庭三房718萬售 造價重回至2017年水平

美國再度加息，樓市觀望氣氛濃厚，影響買家入市信心，心急業主需進一步減價吸引買家才有承接，二手市場頻現時光倒流價成交。中原地產胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭7座低層A室，實用面積757平方呎，3房連套房間隔，開價約780萬元，雙方議價後以718萬元易手，實呎9485元，累減62萬元或8%，屬近期低價成交，造價重回至約2017年水平。

中原胡耀祖指，新買家為用家，據了解，原業主於2005年以308萬元購入單位，持貨17年，帳面獲利約410萬元離場，單位期內升值約133%。

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