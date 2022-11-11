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【世界盃2022】Google推出世界盃追蹤功能　可開啟指定球隊賽果通知

科技 17:15 2022/11/11

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足球盛事FIFA世界盃將於11月20日正式開始，為讓球迷更緊貼FIFA世界盃資訊，Google宣布推出一系統跨平台功能，包括提供每日賽事精彩時刻影片、自定義通知、Google TV設FIFA專區等。

【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？

據外媒《TechCrunch》報道，Google將會為FIFA世界盃進行一系列跨平台更新，到時用戶只要於Google搜尋器中，使用「FIFA World Cup」或「World Cup」等詞組進行搜索，便會獲得比賽的最新比分。用戶可以通過點擊鈴鐺圖標，開啟賽事通知。若用戶只想關注指定球隊的賽事消息，亦可在通知設定中，揀選指定球隊，以開啟與其相關的通知。

用戶亦可以在搜索個別球隊的比分後，使用「Pin Live Sceen」功能，將該球隊的實時比分資訊釘置於手機主屏幕中，免去重覆搜索過程。除了提供FIFA世界盃賽事的比分外，Google還會顯示實時統計數據，以及球隊獲勝概率圖。

多途徑重溫比賽重點

此外，Google已與 FIFA+和beIN Sports、BBC、ZDF等多間官方廣播公司合作，為Google用戶提供每日比賽的精彩重溫片段。在搜尋器和地圖應用程式中，亦會為部分餐廳和酒吧添加新標籤，以標示「正在播放世界盃比賽的地方」，方便用戶搜索附近且可觀看賽事的地方。該標籤將在世界盃前夕推出，店家稍後可以向Google提出增添相關標籤的申請。

針對YouTube TV 訂閱用戶，他們將能夠在FOX和 FS1上觀看實時亮點、統計數據和比分等世界盃資訊，4K Plus訂閱用戶更可以以超高清觀看比賽。在Google TV的「For You」頁面中，亦會顯示實時的比賽，並將添加一個選項列表，以顯示來自 FIFA+、ITV、Peacock、Telemundo和ViX等合作夥伴的世界盃內容。

【人工智能】Google夥雷諾開發「軟件定義汽車」　藉Android系統提供持續升級服務

【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分

責任編輯：殷凱怡

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