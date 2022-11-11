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【可持續發展】恒地于正人：綠色融資令銀行交到功課　恒地貸款利息又可減少

股市 17:06 2022/11/11

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【可持續發展】煤氣舉辦ESG Symposium論壇

恒基地產 （00012） 主席辦公室顧問于正人出席煤氣ESG Symposium論壇指，去司有多個目標與環境相關，除注重綠色建築，也留意大廈管理，無論是公司員工或租客，都相當注重ESG，租貸團隊亦透露，客戶會尋找ESG評級較高的地點，並了解業主的減碳目標。

他稱，恒地與12間本地及國際銀行有備用綠色貸款，包括美元、日圓及人民幣，而啟德項目也是由綠色金融推動綠色建築，綠色融資令「銀行交到功課，恒地（貸款）利息又下降，現在利率高企，真係慳得就慳」。

港鐵：碳排放集中在範疇二

同場的港鐵 （00066） 持續發展事務主管陳淑媚表示，港鐵未來會訂立科學基礎的減排目標，基於港鐵的列車用電力行駛，故集團的碳排放集中在範疇二，目前正在試行將列車煞車時的動能變電能，已於兩個車站試行，未來在新建車站及新建築項目，均希望能提高環保標準。

太古可口可樂：2030年目標將範疇一至三的碳排放減少30%

太古 （00019） 旗下太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展總監張潔儀指，太古可口可樂早於2018年已在公司進行了一次碳排放審視，發現範疇三的碳排放較多，冀2030年將範疇一及二的碳排放減少70%，範疇一至三的碳排放減少30%。

她續稱，現時集團在不同地區均有業務，每個國家在減碳方面的挑戰也不同，集團致力在採購更多再造成分物料，早前台灣禁止再生物料包裝，但今年修訂有關政策，容許食品包裝可含再生物料成分。

相關文章：【煤氣003】煤氣敖少興：2006年鎖定天然氣供應價於25美元　過去16年為客戶節省逾200億煤氣費

相關文章：【可持續發展】煤氣擴大S-Carbon平台在供應鏈管理的應用　完善碳排放數據匯報流程

記者：陳韻妍

港股 太古股份公司 A（00019） ESG 綠色金融 可持續發展 太古 恒基 美元 港鐵 恒基地產（00012）

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