微軟共同創辦人藝術藏品大拍賣 60件共售出破紀錄117億

微軟共同創辦人艾倫已於2018年離世，其生前亦是著名的藝術品收藏家。艾倫部分著名繪畫藏品周三（9日）開始拍賣，60件藏品共達15億美元（約117億港元）破紀錄成交價。其中最貴的是一幅19世紀法國畫家作品，以近1.5億美元（約11.6億港元）成交。

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艾倫（Paul Allen）終生未婚，未有育有任何子女，他已於2010年時承諾捐出大部分財產予慈善機構。他生前收藏60幅繪畫藝術品周三在紐約舉行拍賣，當中包括著名法國畫家塞尚（Paul Cézanne）及印象派大師秀拉（Georges Seurat）的作品，吸引來自世界各地買家競投，所得將惠及他生前支持的多間慈善機構。

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是次拍賣中成交價最高的是秀拉的《模特兒》（Les Poseuses, Ensemble），以1.492億美元（約11.6億港元）拍出。畫作繪於1888年，上一次拍賣已是50年前。而塞尚於1888至1890年間創作的油畫《聖維克多山》（La montagne Sainte-Victoire）則拍出1.2億美元（約9.4億港元）。

而另一法國19世紀印象派畫家保羅高更（Paul Gauguin）的《母性（二）》（Maternite II），落槌價亦達9,200萬美元（約7.2億港元）。英國20世紀藝術家盧西安·弗洛伊德（Lucian Freud）的《大室內場景，W11（臨華托作）》（Large Interior, W11 (after Watteau)）亦以8,630萬美元（約6.7億港元）成交。

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負責拍賣的國際拍賣行佳士得（Christie's）於當地時間周四（10日）再舉行拍賣，出售另外95件艾倫的藝術收藏品。當日成交總額雖未創出新高，但仍高達逾1.15億美元（約9.02億港元），當中不少高出估價成交。而中國藝術大師齊白石的《芋葉墨蟹》，以10.08萬美元（約78.6萬港元）拍出。佳士得將相關系列拍賣命名為「先鋒創見」，指他對藝術收藏及感知方面極具洞察力。

艾倫於1975年與比爾蓋茨（Bill Gates）成立微軟公司，雖然他於1983年已經離職，但仍維持董事會成員身份直至2000年。他於2018年10月因淋巴癌離世，終年65歲。根據《福布斯》估算，他臨終前身家達208億美元（約1,622.4億港元）。

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責任編輯：李俊儀