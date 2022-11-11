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【HSBC滙豐】甘家儀：「0+3」後機票簽賬額按年增7倍

股市 17:25 2022/11/11

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【滙豐】甘家儀：「0+3」後　機票簽賬額按年增長7倍

香港9月底更改入境安排至「0+3」後，港人外遊興趣大增，HSBC滙豐 （00005） 香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，「0+3」後，滙豐客戶在機票相關信用卡簽賬額按年增長7倍，關於旅行社的消費則按年增3倍，令第三季的簽賬額按季增長雙位數。

她續指，今年9月，用以兌換飛行里數的「獎賞錢」單月總額亦按年增逾4倍。

滙豐近期更新推出信用卡獎賞計劃應用程式「Reward+」，滙豐介紹，Reward+採用重新設計的應用程式介面，讓信用卡帳戶的主要訊息及最新「獎賞錢」餘額等重要資訊更顯而易見，並透過分析數據了解客戶消費習慣及日常需要，展示與他們最相關的簽帳優惠。

Reward+下載量逾140萬人次

甘家儀指出，滙豐Reward+自推出四年，下載量超過140萬人次，截至今年10月，滙豐Reward+的活躍人數比去年同期增長20%，使用量和下載人數均持續上升。

截至11月11日，已有近80%的「獎賞錢」兑換於滙豐Reward+上進行。在「獎賞錢」使用方面，可當作現金支付的獎賞「賞付款」仍最受客戶歡迎。今年首9個月，共有超過60%「獎賞錢」用於「賞付款」上，客戶已使用「獎賞錢」繳付超過合共200萬宗信用卡交易及結單。客戶可以選擇將「獎賞錢」兌換至多達16個飛行常客計劃或酒店獎勵計劃的積分。

相關文章：

【信用卡新規】滙豐信用卡增min pay費用至300元　與中銀等年底齊降信用卡利率防成「敲詐」

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編輯：伍鍵文

個人銀行 銀行 信用卡 滙豐控股（00005） 手機Apps

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