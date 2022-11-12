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【買機票】準備聖誕、新年去旅行　報告貼士：周日訂機票平23%

14:00 2022/11/12

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旅客在星期日預訂國際航班機票，平均可以比星期五節省 23%。（資料圖片）

亞洲多個熱門的旅遊國家亦放寬旅遊限制，香港的放寬旅遊限制亦已實施「0+3」。聖誕及農曆新年再次成為旅遊旺季。有旅遊預定網站早前就為大家分析訂機票貼士，原來在星期日預訂機票會更便宜！

【聖誕好去處】MegaBox打造梵高聖誕大型裝置　料營業額按年升1至2成（多圖）

根據 Expedia.com.hk 的數據顯示，聖誕及農曆新年檔期的外遊搜尋量在10月份分別上升50%以及75%。 相信不少港人在計劃外遊時，也會發現機票價格比疫情前高出一截，原因在於航空公司的運力尚未完全恢復。Expedia香港早前發布的《2023 航空旅遊秘訣》，便為大家提供了一系列小貼士。

1. 星期日訂機票
據過往的數據發現，旅客在星期日預訂國際航班機票，平均可以比星期五（票價最高的日子）節省 23%。 

2. 盡早預訂
比起出發前6星期內才預訂機票，提前至少6個月前預訂國際航班，平均節省 65% 。在目前機票供不應求的情況下，旅客的必勝要訣就是盡早預訂，提前把握優惠價錢。 

3.揀選09:00後出發的航班
根據年初至今的航班狀態數據，03:00 至 09:00 之間從香港國際機場起飛的航班比其他日間時段出發的航班更大機會被取消。 

4. 星期二出發
對比星期六（票價最高的日子）出發，在星期二出發平均可節省 10％，另外，星期四比星期六出發亦可慳8%。

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責任編輯：葉泳珊

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