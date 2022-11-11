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【內地5+3】攜程Ctrip入境內地機票訂單翻倍　阿里飛豬搜機票索量增逾300%

股市 16:46 2022/11/11

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【內地5+3】攜程Ctrip入境內地機票訂單翻倍　阿里飛豬搜機票索量增逾300%

內地放寬檢疫刺激入境航班需求，攜程集團（09961，美：TCOM）表示，內地政府公佈5+3後1小時內（下午2至3點），子品牌Ctrip（攜程旅行）平台上，內地入境航班機票訂單量較昨日同時段翻倍，國際航班搜索量增長2倍。

內地放寬入境防疫措施，由目前7+3（7天集中隔離+3天居家健康監測）調整為5+3，期間賦碼管理、不得外出。內地將取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

攜程：出境航班價格回落近四成

2022年10月31日至今，Ctrip錄得的國際航班機票搜索量按年增長122%。目前，平台上的中國出入境航線往返計劃運力為每週近1,300班，環比增長約30%。

攜程集團又稱，隨著航班量的增長及多方因素影響，過去12週內地出入境航線的平均票價有較為明顯的回落：8月底至今，Ctrip出境航班的平均價格回落近四成。入境航班的價格降幅更為明顯，截至上周末，平均價格僅為8月底均價的約50%。在入境航線中，歐洲、美洲以及韓國、日本等亞太地區航線的機票價格均有明顯降幅。

阿里系飛豬：國際機票搜索量增長超3倍

此外，阿里巴巴 （09988） 旗下出行服務平台飛豬數據顯示，5+3政策發布後僅1小時，平台上的國際機票搜索量較昨天增長超3倍。截至目前「雙11」的「未來飛」機票已累計銷售超5萬件。

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編輯：李哲毅

美股 港股 攜程（美：TCOM） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 攜程集團－S（09961）

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