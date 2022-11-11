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美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）

環球社會熱點 17:06 2022/11/11

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美國新罕布什爾州近日舉行地區選美比賽，最終由一名19歲跨性別少年Brían Nguyen贏得冠軍，他亦成為史上首位晉級「美利堅小姐」初賽的跨性別人士。惟不少網友對賽果不予認同，引起連串爭議。

特朗普炮轟德桑蒂斯 批對方假正經 上位靠自己 【下一頁】

新罕布什爾州（New Hampshire）大德里區（Greater Derry）最近舉行選美比賽。在芸芸佳麗當中，以女性打扮但擁有男兒身、年僅19歲的跨性別少年Brían Nguyen贏得冠軍，成為2023年「大德里小姐」（Miss Greater Derry） 。

Brían賽後於Instagram上載受加冕相片及發文，宣布自己成為「美利堅小姐」（Miss America Pageant）百年歷史的首位跨性別冠軍。她稱難以想像能夠有機會以新罕布什爾小姐身份選美，承諾未來一年將致力服務社區。

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「大德里小姐」獎學金計劃成立1986年，旨在為居住當地17至24歲女性提供獎學金，表彰她們在學術能力、才能、性格、社區服務等傑出表現。大德里小姐亦是新罕布什爾州及「美利堅小姐」選美初選環節。

Brían得獎消息於社交媒體流傳，很多網友卻不認同賽果。有人覺得Brían剥奪真正年輕女性獲取獎學金權利。亦有網友認為身形龐大、外表醜陋的女性根本無法晉級選美；但體重肥胖、外表不討好、身穿連身裙的男子卻能贏得冠軍，批評選美評審存在雙重標準。

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責任編輯：郭麗明

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