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【香港經濟】香港第三季GDP按年收縮4.5%　全年經濟預測向下修訂至收縮3.2%

宏觀解讀 16:40 2022/11/11

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【香港經濟】香港第三季GDP按年收縮4.5%　全年經濟預測向下修訂至收縮3.2%

政府公布，香港經濟在第三季按年收縮幅度擴大，實質本地生產總值（GDP）繼上一季按年收縮1.3%後，在第三季下跌4.5%。經季節性調整後按季比較，實質GDP下跌2.6%。首三季合計，香港實質GDP按年下跌3.3%。考慮到今年首三季的實際數字，以及短期前景欠佳，今年實質GDP增長預測由8月覆檢時公布的收縮0.5%至增長0.5%區間，向下修訂至收縮3.2%。

外圍環境顯著惡化續為出口帶來巨大壓力

政府經濟顧問梁永勝表示，儘管疫情大致穩定、勞工市場情況改善及政府在8月份發放消費券為私人消費帶來支持，但基於外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊，主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響內部需求，令香港經濟於第三季惡化。

梁永勝指，外圍環境顯著惡化將繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力，主要先進經濟體通脹高企以及貨幣政策繼續收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也將增添下行風險，但政府放寬對訪港旅客的檢測及檢疫安排應對服務輸出帶來一些支持。

香港第三季貨物出口按年大跌15.6%。

香港整體貨物出口在第三季按年實質大跌15.6%，輸往內地的出口跌幅擴大，而輸往美國和歐盟的出口轉為明顯下跌，輸往大部分其他亞洲主要市場的出口增長減慢。與此同時，服務輸出轉為實質下跌3.8%。由於跨境金融及集資活動減弱，金融服務輸出明顯下跌。受惠於政府放寬對旅客的檢測和檢疫安排，旅遊服務輸出大幅增長，但仍遠低於疫情前水平。

本地方面，第三季實質私人消費開支與一年前相比幾無變動，經季節性調整後按季比較則繼續上升。不過，整體投資開支的按年實質跌幅擴大至14.3%。

相關文章：【香港經濟】滙豐研究下調香港GDP預測　料今年負增長3.1%　樓價年內料跌8%、明年再降7%

相關文章：【香港經濟】廠商會會長史立德：0+3未能達到說好香港故事的最佳效果　冀政府盡快實施0+0　

相關文章：【香港經濟】大行齊調低今年香港GDP預測　料至少收縮3%　誰估算最悲觀？（附表）

編輯：陳韻妍

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