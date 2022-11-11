3年前購日出康城Montara高層一房戶　入伙8個月即賺46萬離場

日出康城半新盤錄得大額蝕讓之際，亦有買家賺錢離場。利嘉閣趙洛民說，將軍澳日出康城Montara 2B座高層E室，實用面積368平方呎，一房間隔，座向東北，望內園景，日前以約620萬元易手，實用呎價約16,848元。他續說，單位早前獲銀行估價670萬元，現時成交價比估價低約50萬元。

趙洛民透露，買家近期物色將軍澳區港鐵站上蓋屋苑，見屋苑入伙僅8個月，近乎全新，加上位處高層開揚光猛，與業主議價後即決定入手。

資料顯示，原業主於2019年以574萬元一手購入上址，持貨約3年，現帳面獲利約46萬元，期內物業升值約8%。

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