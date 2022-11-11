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【英國經濟】英國第三季GDP按季收縮0.2%　好於預期　但預示衰退將開始

宏觀解讀 16:11 2022/11/11

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英國第三季GDP按季收縮0.2%　好於預期　但預示衰退開始

英國國內生產總值（GDP）按年初值升2.4%，高於預期的2.1%，前值為4.4%；但按季為收縮0.2%，仍好於預期的收縮0.5%，前值修正為增長0.2%。

英國國家統計局表示，由於英女王葬禮出現額外銀行假期，導致9月經濟產出有所下降，整體而言，製造業產出下跌，服務業總體持平。

有分析表示，英國第三季GDP收縮0.2%，預示長期衰退的開始，不過，由於第二季GDP增速由收縮0.1%被修正為增長0.2%，第三季度的收縮還不代表英國進入技術性衰退。

據英倫銀行上周預測，英國將出現有記錄以來持續時間最長的衰退，暗示由第三季開始的衰退可能會持續到2024年，並使失業率在未來兩年升至6.5%。英國面臨著歷史性的生活成本危機，能源和可貿易商品價格飈升擠壓了實際收入。

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編輯：袁諾曦

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