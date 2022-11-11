【內險股】新華保險10月保費收入增34%　一文看清其他內險股收入

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【內房銷售】龍湖上月銷售額跌22% 一文看清10月內房銷售（不斷更新）
內險股陸續公佈10月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
|內險公司
|10月份保費收入
|首10月保費收入
|億元人民幣
|按年變幅
|億元人民幣
|按年變幅
|平保
|518.6
|+2.5%
|6561.3
|+2.2%
|國壽
|204.0
|-4.7%
|5745
|-0.1%
|人保
|346.2
|+1.0%
|5343.2
|+9.3%
|財險
|291.3
|+7.8%
|4101.6
|+10.0%
|新華
|145.0
|+34.1%
|1489.9
|+1.1%
1至10月期間累計保費收入約為1489.92億元，按年增1.1%，10月單月保費收入為145億元，按年增34.1%。
1至10月期間累計保費收入約為6561.31億元，按年增2.2%，10月單月保費收入為518.61億元，按年升2.5%。累計今年首10個月，平安產險收入2456.03億元，按年升11.3%；平安壽險收入3817.97億元，按年跌2.6%。
1至10月期間累計保費收入約為5745億元，按年微跌0.05%，10月單月保費收入為204億元，按年少4.7%。
人保財險今年1至10月原保險保費收入4101.56億元，按年升10%；10月單月保費收入為291.32億元，按年升7.8%。
人保財險、壽險及健康首10月原保費收入合共5343.21億元，按年增9.3%；10月單月保費收入為346.18億元，按年增1%。人保財險今年1至10月原保險保費收入4101.56億元，按年升10.2%；10月單月保費收入為291.32億元，按年升7.8%。人保壽險首10月原保險保費收入860.08億元，按年升2.6%；10月單月保費收入為35.43億元，按年跌39.5%。人保健康首10月原保險保費收入362.14億元，按年升18.2%；10月單月保費收入為19.43億元，按年升38.5%。
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編輯：宋佩恩
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