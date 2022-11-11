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【內險股】平保首十月及單月保費收入均增2%　一文看清其他內險股收入

股市 18:25 2022/11/11

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【內險股】財險首十月保費收入增一成　一文看清其他內險股收入

內險股陸續公佈10月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 10月份保費收入 首10月保費收入
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
平保 518.6 +2.5% 6561.3 +2.2%
國壽 204.0 -4.7% 5745 -0.1%
人保 346.2 +1.0% 5343.2 +9.3%
財險 291.3 +7.8% 4101.6 +10.0%

平保   （02318）

1至10月期間累計保費收入約為6561.31億元，按年增2.2%，10月單月保費收入為518.61億元，按年升2.5%。累計今年首10個月，平安產險收入2456.03億元，按年升11.3%；平安壽險收入3817.97億元，按年跌2.6%。

國壽   （02628）

1至10月期間累計保費收入約為5745億元，按年微跌0.05%，10月單月保費收入為204億元，按年少4.7%。

財險 （02328）

人保財險今年1至10月原保險保費收入4101.56億元，按年升10%；10月單月保費收入為291.32億元，按年升7.8%。

人保 （01339）

人保財險、壽險及健康首10月原保費收入合共5343.21億元，按年增9.3%；10月單月保費收入為346.18億元，按年增1%。人保財險今年1至10月原保險保費收入4101.56億元，按年升10.2%；10月單月保費收入為291.32億元，按年升7.8%。人保壽險首10月原保險保費收入860.08億元，按年升2.6%；10月單月保費收入為35.43億元，按年跌39.5%。人保健康首10月原保險保費收入362.14億元，按年升18.2%；10月單月保費收入為19.43億元，按年升38.5%。

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編輯：宋佩恩

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人壽保險 港股 內地保險股 保險行業 中國人民保險集團（01339） 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 中國財險（02328）

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