【內險股】中國再保險10月保費收入增7%　一文看清其他內險股收入

▲ 【內險股】財險首十月保費收入增一成 一文看清其他內險股收入

內險股陸續公佈10月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 10月份保費收入 首10月保費收入 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 平保 518.6 +2.5% 6561.3 +2.2% 國壽 204.0 -4.7% 5745 -0.1% 人保 346.2 +1.0% 5343.2 +9.3% 財險 291.3 +7.8% 4101.6 +10.0% 太保 244.6 18.2% 3469.3 +8.3% 中國太平 127.8 +5.2% 1648.3 +13.8% 新華 145.0 +34.1% 1489.9 +1.1% 中國再保險 29.55 +7.2% 388.48 +7.2% 眾安在線 18.7 +51.5% 197.5 +15.9%

今年首10個月，由公司營運子公司中國大地財產保險股份所獲得的原保費收入總額約為388.48億元，按年增7.2%。10月原保費收入為29.55億元，按年升7.2%。

1至10月期間累計保費收入約為3469.3億元，按年增8.3%，月單月保費收入為244.59億元，按年增約18.2%。太保子公司太平洋壽險首10個月累計保費收入為2028.26億元，按年增長5.7%；太平洋財險保險累計收入為1441.04億元，按年增長12.1%。

今年首10個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1648.34億元，按年增5.24%，10月單月保費收入為127.84億元，按年增13.78%。

1至10月期間累計保費收入約197.53億元，按年升15.9%。10月單月保費收入為18.74億元，按年升51.5%。

1至10月期間累計保費收入約為1489.92億元，按年增1.1%，10月單月保費收入為145億元，按年增34.1%。

1至10月期間累計保費收入約為6561.31億元，按年增2.2%，10月單月保費收入為518.61億元，按年升2.5%。累計今年首10個月，平安產險收入2456.03億元，按年升11.3%；平安壽險收入3817.97億元，按年跌2.6%。

1至10月期間累計保費收入約為5745億元，按年微跌0.05%，10月單月保費收入為204億元，按年少4.7%。

人保財險今年1至10月原保險保費收入4101.56億元，按年升10%；10月單月保費收入為291.32億元，按年升7.8%。

人保財險、壽險及健康首10月原保費收入合共5343.21億元，按年增9.3%；10月單月保費收入為346.18億元，按年增1%。人保財險今年1至10月原保險保費收入4101.56億元，按年升10.2%；10月單月保費收入為291.32億元，按年升7.8%。人保壽險首10月原保險保費收入860.08億元，按年升2.6%；10月單月保費收入為35.43億元，按年跌39.5%。人保健康首10月原保險保費收入362.14億元，按年升18.2%；10月單月保費收入為19.43億元，按年升38.5%。

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編輯：宋佩恩

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