【有相睇】投資客市價沽日出康城晉海　三房戶4年半貶值398萬

日出康城半新盤再錄大額蝕讓。中原地產伍錦基說，晉海1A座高層A室，實用面積841平方呎，三房套房間隔，另設儲物房及工人套房，座向西南方，望海景，今年初以1,800萬元放售，終大減380萬元，以1,420萬元沽出，實用呎價約16,885元。

伍錦基透露，原業主為投資者，當年買入上址收租，現因看淡後市，加上有其他投資，所以賣樓離場。資料顯示，原業主於2018年3月以約1,818萬元購入單位，持貨逾4年半，現賬面勁蝕398萬元離場，物業期內貶值約22%。不過，單位早前用作收租，料租金收入可抵銷部份蝕幅。

▼ 點擊圖片放大 +2

伍錦基說，屋苑對上一宗同類型單位成交於今年8月錄得，為1A座層高A室，實用面積841平方呎，以1,450萬元易手，實用呎價約17,241元，所以上址以市價沽出。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機