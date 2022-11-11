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【有相睇】投資客市價沽日出康城晉海　三房戶4年半貶值398萬

股樓投資 16:23 2022/11/11

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日出康城半新盤再錄大額蝕讓。中原地產伍錦基說，晉海1A座高層A室，實用面積841平方呎，三房套房間隔，另設儲物房及工人套房，座向西南方，望海景，今年初以1,800萬元放售，終大減380萬元，以1,420萬元沽出，實用呎價約16,885元。 

伍錦基透露，原業主為投資者，當年買入上址收租，現因看淡後市，加上有其他投資，所以賣樓離場。資料顯示，原業主於2018年3月以約1,818萬元購入單位，持貨逾4年半，現賬面勁蝕398萬元離場，物業期內貶值約22%。不過，單位早前用作收租，料租金收入可抵銷部份蝕幅。

    點擊圖片放大
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伍錦基說，屋苑對上一宗同類型單位成交於今年8月錄得，為1A座層高A室，實用面積841平方呎，以1,450萬元易手，實用呎價約17,241元，所以上址以市價沽出。 

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撰文 : 黃卓賢

日出康城 晉海 中原地產 物業出租 私人屋苑

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