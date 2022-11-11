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金融界外籍人士港住滿7年 即斥千萬「免辣」購映灣園三房

股樓投資 16:05 2022/11/11

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東涌屋苑環境及配套吸引，故獲不少外籍人士垂青。美聯物業林學勤表示，東涌映灣園9座中高層A室，實用面積915平方呎，屬三房連套房單位，面向西北，坐享開揚機場日落海景。據悉，買家是住在東涌的金融界外籍人士，為區内多年租客，已在香港住滿7年，獲「免辣」資格便第一時間睇樓入市，入手即買大單位，可見香港「磚頭」的吸引力。原業主開價1,030萬元，雙方議價30萬元，終以1,000萬元成交，實呎約10,929元。

原業主於2004年以367萬元購入，持貨逾18年，帳面獲利約633萬元，期内物業升值1.7倍。

延伸閲讀【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交

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撰文 : 蔡子俊
蔡子俊

私人屋苑 二手市場 映灣園 美聯物業 東涌

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