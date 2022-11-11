  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【贛鋒鋰業1772】高盛：就鋰價上調今明兩年每股盈測 贛鋒鋰業升5.9%

股樓投資 16:20 2022/11/11

分享：

分享：

在調整全球鋰價格預測後，高盛將贛鋒鋰業（01772）今明兩年的經常性每股盈利預測相應上調2%至169%，同時將2024至2027年預測下調4%至8%，並將其目標價由114元上調至115元，評級「買入」。贛鋒鋰業周五（11日）收市報67元,升幅5.9%。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

該行預計，氫氧化鋰價差將從上半年的每噸4萬美元下調至下半年的1.9萬美元，但認為對盈利負面影響有限；另外將贛鋒2022至2027年電池業務毛利預測上調4%至57%，預計電池業務到2027年將為毛利貢獻約30億元人民幣，佔總利潤約13%。該行亦預計其穩健的項目管道及經營成本改善，將支撐公司鞏固市場份額及盈利空間。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

高盛指，現時贛鋒鋰業H股及A股股價年初至今較同業落後41%及25%，部分因合約價格動態及原材料自給率較低，並已反映中長期風險預期，估計中期及長期鋰價將分別介乎每噸8,450至17,364美元及每噸15,000美元水平。

 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
買入 每股盈利 大行報告 港股 贛鋒鋰業（01772）

上一篇文章

【有相睇】投資客市價沽日出康城晉海　三房戶4年半貶值398萬

下一篇文章

金融界外籍人士港住滿7年 即斥千萬「免辣」購映灣園三房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】埃文斯：考慮到滯後效應　儲局是時候放緩加息步伐
【美國加息】埃文斯：考慮到滯後效應　儲局是時候放緩加息步伐
奧運站凱帆軒海景兩房戶　4年半蝕讓194萬元
奧運站凱帆軒海景兩房戶　4年半蝕讓194萬元
【AAPL】蘋果投放4.5億美元 建立緊急衛星通訊功能
【AAPL】蘋果投放4.5億美元 建立緊急衛星通訊功能
【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交
【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交
【熱銷新盤】錦上路站柏瓏I主力柱需拆卸重建　發展商：已要求全面檢查　整體工程進度不受影響
【熱銷新盤】錦上路站柏瓏I主力柱需拆卸重建　發展商：已要求全面檢查　整體工程進度不受影響
【有相睇】荃灣上車盤3年蝕逾百萬　成交呎價跌穿1萬
【有相睇】荃灣上車盤3年蝕逾百萬　成交呎價跌穿1萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款