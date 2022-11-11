【贛鋒鋰業1772】高盛：就鋰價上調今明兩年每股盈測 贛鋒鋰業升5.9%

在調整全球鋰價格預測後，高盛將贛鋒鋰業（01772）今明兩年的經常性每股盈利預測相應上調2%至169%，同時將2024至2027年預測下調4%至8%，並將其目標價由114元上調至115元，評級「買入」。贛鋒鋰業周五（11日）收市報67元,升幅5.9%。

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該行預計，氫氧化鋰價差將從上半年的每噸4萬美元下調至下半年的1.9萬美元，但認為對盈利負面影響有限；另外將贛鋒2022至2027年電池業務毛利預測上調4%至57%，預計電池業務到2027年將為毛利貢獻約30億元人民幣，佔總利潤約13%。該行亦預計其穩健的項目管道及經營成本改善，將支撐公司鞏固市場份額及盈利空間。

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高盛指，現時贛鋒鋰業H股及A股股價年初至今較同業落後41%及25%，部分因合約價格動態及原材料自給率較低，並已反映中長期風險預期，估計中期及長期鋰價將分別介乎每噸8,450至17,364美元及每噸15,000美元水平。

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撰文：鄭昊彤