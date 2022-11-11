▲ 【MIRROR意外】警方拘捕5承辦商職員 涉事協興隆母企跌8.8% 電盈則揚4.2%

今年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，壓傷兩名舞蹈員，包括李啟言（阿MO），警方周五（11日）早上拘捕演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的3男1女員工及以負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的1名男員工。

藝人麥浚龍父親麥紹棠旗下、協興隆股東之一的中建富通 （00138） 跌8.8%，收報0.146元，成交額只有2170元。MIRROR母企電訊盈科 （00008） 升4.19%，報3.23元，成交額2963萬元。

此外，GEM上市的In Technical Productions（ITP） （08446） 曾跌3%，但收升0.4%，報7.49元，成交額1851萬元。ITP曾被指有份負責MIRROR演唱會工程，ITP 在8月初發聲明澄清沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。

警方下午3時舉行記者會，提到拘捕人士包括藝能業務總監、項目經理。警方指，藝能作為舞台總承辦商對舞台有絕對控制權，而協興隆安裝檢查及實際操作LED螢幕。

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