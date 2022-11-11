【山地悠遊人生@iM網欄】如何成為幸運兒（下）

《潛意識的力量》熱銷全球幾十年，書中分析如何發掘潛意識的力量，同時提供許多技巧，如何訓練心智的運作法則，無論你是想獲得健康、快樂、自由、財富等，都可以！

訂立目標很重要，就像一艘船在大海航行，如果沒有目的地，只能到處亂竄，容易迷失。古今中外所有成功人士，都有共同點；他們目標清晰，在成功之前，他們已經下定決心要擺脫窮困、活得精采、創造價值，貢獻社會等。一個人缺乏目標就缺乏方向，生命就只剩下為求生存，而深陷日常的瑣碎事物，繼而成為悲觀負面的人。

一塊磁鐵可以吸起它十二倍的重量。人就像一塊磁鐵，能量足夠就可以吸引萬物，但世界上有兩種人：一種是磁鐵人，他們滿懷信心與希望，堅信自己會成功，無論前面有多少困難，都無法阻擋他們。

另一種完全沒有磁性的人，他們內心充滿恐懼和懷疑，即使機遇降臨，他們會懷疑：這麼好的機會，怎會輕易被我遇到。如果消極地對待潛意識，事事懷疑、困惑和恐懼，結果注定失敗，或裹足不前。

神魔祇是一念之間，善惡也是一線之差，潛意識非常聽話，只要你發出指令，它就會去執行，絕不耽誤。不過潛意識有一個相當大的弱點，潛意識不會分好壞，也不會分辨是真是假，都會盲目地執行，潛意識越強烈的命令，執行得越徹底。挫折感都是因為信念不夠強，所以說，要停止心中有毒的意識，不要隨意傳達悲觀意念。

書裡有很多小故事，例如一位屋主抱怨技工修一下鍋爐要200美元，技工說：「我為你配上一個螺絲只需0.5元，能賺你的199.5元，是我懂得找出鍋爐哪裡出現問題。」

要變成怎樣的人，首先必須有一個明確的目標，可以不必是宏大的目標。但要想清楚自己真正想要的是什麼，光是想像得到後都會心情愉悅的事情，然後每天重複想像你已經得到或做到了。因為潛意識是不會執行將來的目標，只會聽從現在的指令。

其實每個人的內心都有一股無窮的力量，我們要善於利用自己的潛意識，只要懂得運用它，啟發它，就會達到心想事成的境界。沒什麼竅門，就是重複的灌輸正向思維。信心堅定地將心中所想交給潛意識，每天重複在腦海徘徊你已經得到想要的東西時畫面，情形就像是洗腦，洗腦普遍來說是負面的詞，但是如果把你的腦袋洗成最幸運的人，可實現所有願望，包括財富、快樂、自由、幸福，又有何不可，祝所有讀者也能成為幸運的人。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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