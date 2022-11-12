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【玄人‧峰語@iM網欄】新視角 血月食解惑

名人薈萃 11:00 2022/11/12

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上周二出現了難得一見的天文奇景「血月食」，在此之前，已收到不少朋友的查問，是否即將世界末日在即? 是否給月光射到會運氣差? 是否會這樣?是否會那樣? 總之很多奇怪的問題。最搞笑的是有人因為「血月食」而睇淡股市而造淡，結果不用多說了。以前未學玄學，自己也是迷信的一份子，大凡「日食」、「月食」、「水星逆行」等等天文現象出現，就會有很多「幻想」走出來。但隨著閱歷愈多，對這些天文現象會有更多的體會。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

古代不論中西方，平民基本上沒受過教育，對於習以為常的天象沒有太大深究，一旦出現了反常的現場時，很多人自然會不安，如果當其時出現其他的負面的天災、人禍，人們就將兩者拉上關係。平心而論，我認為世上很多事物的發生，都有因緣際會，但這個因果的必然性，絕大部份時候是人為假設，而這個假設，會隨時間而變化。亦因如此，為何我們研究科學，會大膽假設，小心求證求真。

我們研究中西玄學，起初都會參考古籍天書，而書中亦記不少有關「月食」主不吉的場面。如果我以稍科學一些角度去分析，什麼「日食」、「月食」、「土木相會」等天文現象下，地球原先「正常」的磁場會改變，從而影響了地球上所有生物、自然環境。嚴格而言，我會視這些天文現象會為正在發生中的事情帶來突變，至於是好是壞，就要看事物的本質是如何，如果是好的東西，很大機會轉變至壞，反之亦然，而非獨沽一味看差。就以近日有人因「血月食」而去造空股市，就是一次很好的證明，是轉折位多於看淡了。

再科學一點去解釋，所謂的「血月食」呈血色的光線，看上無疑是很詭異，但這是太陽光穿過地球大氣層時，因紅光波長較長的散射效果，令月亮看起來呈「紅色」。有時候我們看黃昏的晚霞也是血紅色的，難道可以解釋為「血染天幕」嗎？因此，我自己對天文現象的解讀，多少也脫離了傳統的看法。另外，今次「血月食」的發生，如果以中國做一個中心點，「月食」位置在於廿八星宿中的「觜宿」(觜火度)，以過去中國占星學而言，大凡於觜宿出現天文異象，都會主戰事出現。所以今次不少玄學家都有其擔心。

不過，今年俄烏戰爭發生時，都沒有什麼天文大象，戰事依然爆發，而「血月食」之前，北韓已不斷試射導彈，因此在我而言，即使真的未來有戰事發生，也未必是因為「血月食」的關係。我已早已講過，這兩年的八運交九運的大直路階段，世界亂象頻生，而適逢今年流年「五黃」入中，亂象更強，而適逢「血月食」其會，才引來大家多一些暇想而已。在我而言，時代巨輪每一個人也在其中，無人可以逃得過，唯一正覺是既來之，則安之，不要在因個別天文現象在自己嚇自己。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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