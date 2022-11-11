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【元宇宙】元宇宙「龍城名物館」登場　線上遊歷九龍城12間特色店鋪

科技 16:15 2022/11/11

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隨著九龍城區重建項目展開，區內特色店鋪的去留，令不少港人關注。為留住九龍城小店的人情溫度，香港九龍城工商業聯會打造「龍城名物館」，讓市民在元宇宙中，穿梭12間特色店舖，了解其歷史。

【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員

「龍城名物館」以區內「名物」作為切入點，設有12個展館，每一個展館均代表九龍城社區中的一間特色店鋪，當中包括區內著名老店「張榮記蝦子麵」、「義香豆腐食品」、「清真牛肉館」、「金發麻雀」、「李祺鏡莊」、「照成號」等。

展館內會展示該店鋪的特色名品，及簡介其材料與製法。除了市民會化身成虛擬角色進入展館，「龍城名物館」更特意把每間小店店主虛擬化，讓虛擬店主解說店鋪的歷史故事，讓市民更深入了解店鋪和文化底蘊，感受區內獨有的人情味。

此外，為增加在展內的互動，市民可以透過線上即時對話功能，以文字和語音方式，與其他在場用戶聊天。而語音系統模擬則真實情況，只有用家在走近說話者時，才能聽到對方講話。「龍城名物館」另設活動空間，可供區內中小企店舖舉辦不同綫上宣傳和直播活動。

區內小店合作　線上遊戲帶動線下經濟

為促進區內商貿經濟，由中醫館改建而成的區內咖啡店大和堂，特意用「張榮記」和「貴嶼仔和記隆」的產品，炮製出三款主題美食。市民現凡登入「龍城名物館」 ，並收集滿五個金幣，則可換取大和堂現金卷，憑券到店享用折扣購買3款主題美食。

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責任編輯：殷凱怡

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