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【美國中期選舉】兩州參院投票未有結果 控制權有待揭曉

環球政治 15:47 2022/11/11

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美國中期選舉投票已完成，但國會參議院控制權仍未有定案。亞利桑那州因有大量郵寄選票未點算，可能最快下周初才有參院選舉結果。共和黨雖在內華達州仍然領先，但仍有不少地區未點票，民主黨仍有機會逆轉。

【美國中期選舉】特朗普自稱「穩定的天才」 否認責備梅拉尼婭 【下一頁】

根據美國媒體推測，現時共和黨在參議院已穩取49席，民主黨鎖定48席。佐治亞州（Georgia）因選舉規則，已基本確定下月6日舉行次輪投票，決定參議員之位誰屬。最快有結果的將是亞利桑那（Arizona）及內華達（Nevada），但參院多數黨地位估計仍未有定調。

亞利桑那州選舉事務官員周四（10日）表示，約29萬周二（8日）才送抵的事前郵寄選票未點算，估計點票會在周五（11日）繼續。亞利桑那州務卿辦公室同日表示，仍有61.9萬張選票未點算。

現時，尋求連任的民主黨候選人凱利（Mark Kelly）領先逾5個百分點，與共和黨候選人Blake Masters差距達超過10萬票。Masters陣營消息人士表示，29萬事前郵寄選票中需要有6成支持率才可能逆轉。

特朗普炮轟德桑蒂斯 批對方假正經 上位靠自己 【下一頁】

共和黨內華達州參議員候選人Adam Laxalt現時僅以1個百分點，不足1萬票領先現任參議員﹑民主黨候選人馬斯托（ Catherine Cortez Masto）。點票程序持續，州務卿Joe Gloria預計周六（12日）將完成9成選票點算。

兩黨陣營均估計，隨更多郊區選票開箱，有可能逆轉或保持領先。但內華達州估計同六會收到更多投資日當日郵戳的郵寄選票，下周初相信才有結果出爐。

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責任編輯：吳漢培

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