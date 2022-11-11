【板塊追蹤】內地入境防疫放寬至「5+3」 旅遊股造好

內地宣布入境防疫措施由「7+3」放寬至「5+3」以及多項放寬措施，旅遊股周五（11日）股價受消息利好上升，其中華住集團（01179）、同程旅遊（00780）及攜程（09961）截至下午三時均升超一成，升幅由10.5%至近15%。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

旅遊股今日普遍開高，至午市亦有升幅。截至下午三時，攜程集團股價報230元，升幅14.9%；華住集團報28.5元，升幅14.7%；同程旅遊則報15.58元，升幅10.5%。

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內地將先前對入境人員的「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，而早前據報將取消的入境航班熔斷機制亦已落實，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文：鄭昊彤