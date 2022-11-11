【蘋果動向】蘋果App Store Q3下架54萬個應用程式　程式數量創七年新低

▲ 現時App Store上的應用程式數量創下了7年來的新低。

蘋果（Apple）今年4月宣布，官方將從應用程式商店App Store中刪除「長時間內沒有更新的應用程式」。在公布相關安排後，蘋果於今年第二季已經移除了約43.9萬個程式，近日更宣布在第三季進一步將超過54萬個應用程式下架。目前程式總數量，創下七年新低。

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外媒Apple Insider引述財經網站Finbold資料，現時App Store上的應用程式數量創下了7年來的新低。2022年第二季度App Store上的應用程式數量總數為2,184,456個，而第三季較第二季下跌了24.79%，共1,642,759個。這個數字亦是2015年第三季以來最低，當時 App Store的程式總數為1,672,271個。

目前應用程式數量最多的商店為Google Play應用商店，其程式總數為3,553,050，App Store排名第二，亞馬遜商店排名第三，其應用程式總數為483,328個。

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責任編輯：曾曉汶

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