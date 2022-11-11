【MPF】強積金年初至今人均慘蝕逾6.2萬元 香港股票基金10月份輸14.4% 邊隻股票基金有逾8%回報﹖

受外圍因素影響，年初至今港股持續波動，也大幅影響強積金表現，據強積金顧問GUM的數據，從2022年初至 10月，強積金每人平均蝕 62,422 港元。由今年初至今，強積金每人平均更蝕62,422元。

GUM指，10月強積金基金表現升跌不一，季節性的樂觀、美國中期選舉將至，以及市場對美聯儲激進的貨幣政策將開始轉向的預期，刺激 10 月歐美及環球股市反彈；但中港股市受疫情升溫及中美科技緊張局勢影響而持續下跌。

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截至 10月 31日，GUM 強積金綜合指數跌逾6 點（-3.0%)，報195 點。10月份三大主要指數皆收低，股票基金指數跌約 15 點(-5.9%)，報245 點；混合資產基金指數跌約2點(0.8%)，報198 點；固定收益基金指數跌1點（-0.6%)，報120點。

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至於各大股票基金，香港及大中華區市場方面，受新冠疫情封鎖措施、房地產危機和中美關係重新緊張的壓力影響，中港股市表現低迷。其中香港股票基金10月份回報跌逾14.4%，年初至今也跌39%，屬表現最差的市場。



美國市場方面，因 GDP 表現勝於預期，且市場一度對美聯儲加息預期降溫，10月美股有所反彈。



歐洲市場方面，歐企財報表現高於預期，緩解衰退憂慮，且英國取消引發市場動溫的減稅計畫，帶勁歐洲股市 10月的強勁升幅。其中歐洲股票基金10月回報錄得8.8%，表現跑贏一眾市場。

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亞洲市場方面，各國股市走勢不一，雖 10月東南亞、印度股市收高，但整體亞洲股票基金仍受中港股市跌勢影響收低。



日本市場方面，雖日圓持續貶值帶來負面影響，美園擴大對中園品片限制對日本半導體類股影響相對有限，10月日經指數受惠邊境開放收漲。

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混合資產基金方面，除預設投資策略外皆下跌。中港股票市場下跌，10月美債華息率上揚。預期今年内環球市場的資產整體表現將受制於貨幣政策、地緣政治風險及美債息發展。



固定收益基金亦於10月下跌。美債孳息率呈上揚趨勢，2年期與 10年期國債擎息率倒掛持續，歐美貨幣政策持續收緊，令環球債券價格在 10月下跌。

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責任編輯：陳詠妍