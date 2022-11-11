  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】強積金年初至今人均慘蝕逾6.2萬元 香港股票基金10月份輸14.4% 邊隻股票基金有逾8%回報﹖

理財智慧 14:41 2022/11/11

分享：

分享：

受外圍因素影響，年初至今港股持續波動，也大幅影響強積金表現，據強積金顧問GUM的數據，從2022年初至 10月，強積金每人平均蝕 62,422 港元。由今年初至今，強積金每人平均更蝕62,422元。 

GUM指，10月強積金基金表現升跌不一，季節性的樂觀、美國中期選舉將至，以及市場對美聯儲激進的貨幣政策將開始轉向的預期，刺激 10 月歐美及環球股市反彈；但中港股市受疫情升溫及中美科技緊張局勢影響而持續下跌。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢


截至 10月 31日，GUM 強積金綜合指數跌逾6 點（-3.0%)，報195 點。10月份三大主要指數皆收低，股票基金指數跌約 15 點(-5.9%)，報245 點；混合資產基金指數跌約2點(0.8%)，報198 點；固定收益基金指數跌1點（-0.6%)，報120點。

    點擊圖片放大
    +4
    +3


至於各大股票基金，香港及大中華區市場方面，受新冠疫情封鎖措施、房地產危機和中美關係重新緊張的壓力影響，中港股市表現低迷。其中香港股票基金10月份回報跌逾14.4%，年初至今也跌39%，屬表現最差的市場。


美國市場方面，因 GDP 表現勝於預期，且市場一度對美聯儲加息預期降溫，10月美股有所反彈。


歐洲市場方面，歐企財報表現高於預期，緩解衰退憂慮，且英國取消引發市場動溫的減稅計畫，帶勁歐洲股市 10月的強勁升幅。其中歐洲股票基金10月回報錄得8.8%，表現跑贏一眾市場。

 

【銀行優惠】ZA Bank全新稅季貸款 首推提早還款免手續費，詳見【下一頁


亞洲市場方面，各國股市走勢不一，雖 10月東南亞、印度股市收高，但整體亞洲股票基金仍受中港股市跌勢影響收低。


日本市場方面，雖日圓持續貶值帶來負面影響，美園擴大對中園品片限制對日本半導體類股影響相對有限，10月日經指數受惠邊境開放收漲。

【定存優惠】（附詳情）虛銀livi bank推限量優惠 兩年期定存年利率高見4.5% 新舊客戶也可享優惠，詳見【下一頁


混合資產基金方面，除預設投資策略外皆下跌。中港股票市場下跌，10月美債華息率上揚。預期今年内環球市場的資產整體表現將受制於貨幣政策、地緣政治風險及美債息發展。


固定收益基金亦於10月下跌。美債孳息率呈上揚趨勢，2年期與 10年期國債擎息率倒掛持續，歐美貨幣政策持續收緊，令環球債券價格在 10月下跌。

【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯，詳見【下一頁

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
投資策略 指數 強積金 亞洲市場

下一篇文章

【券商點睇】非PC業務開啟第二增長曲綫 聯想目標睇9元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬
【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬
【有相睇】荃灣上車盤3年蝕逾百萬　成交呎價跌穿1萬
【有相睇】荃灣上車盤3年蝕逾百萬　成交呎價跌穿1萬
【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交
【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交
【美國加息】埃文斯：考慮到滯後效應　儲局是時候放緩加息步伐
【美國加息】埃文斯：考慮到滯後效應　儲局是時候放緩加息步伐
【熱銷新盤】錦上路站柏瓏I主力柱需拆卸重建　發展商：已要求全面檢查　整體工程進度不受影響
【熱銷新盤】錦上路站柏瓏I主力柱需拆卸重建　發展商：已要求全面檢查　整體工程進度不受影響
【AAPL】蘋果投放4.5億美元 建立緊急衛星通訊功能
【AAPL】蘋果投放4.5億美元 建立緊急衛星通訊功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款