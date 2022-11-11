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英前財相認財政方案「太快及太遠」 曾警告卓慧思恐光速下台

環球社會熱點 15:05 2022/11/11

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英國前首相卓慧思上台45日後就辭職，成英國史上最短命首相。卓慧思任內推出的「迷你預算案」備受批評，其任內財相關浩霆日前接受採訪透露，曾警告卓慧思彩財政方案走得「太快及太遠」。關浩霆更指，得悉自己被卓慧思免除職務後，亦曾警告對方若繼續堅持，將在2個月內下台。

侯俊偉料削3113億公共開支 加稅2223億 【下一頁】

關浩霆（Kwasi Kwarteng）周四（10日）夜晚接受TalkTV訪問，期間承認任內的政策「太快及太遠」。他認為戰略目標正確，但應採取一個更慎重的方法。關浩霆強調，卓慧思（Liz Truss）方向百分百正確，但需要一個更好的計劃實施。

是次為關浩霆自被免除職務後，首次接受訪問。關浩霆透露，公布「迷你預算案」後，曾勸說卓慧思放慢財政改革節奏，惟對方堅持，指自己只得兩年任期。

約翰遜退選黨魁傳有財政考量 落敗恐損近9000萬收入 【下一頁】

關浩霆亦在採訪中形容，卓慧思罷免他的決定「瘋狂」（mad）。他指自己從社交平台Twitter上得悉自己被罷免，到首相府和卓慧思見面時，對方表情帶有痛苦。他當時亦警告卓慧思，若對方繼續堅持，將在2個月內下台。

關浩霆亦在採訪中稱讚現任首相辛偉誠（Rishi Sunak），形容他是一位非常可信（very credible）的首相，但敦促對方及現任財相侯俊偉（Jeremy Hunt），避免將當前嚴峻的經濟形勢歸咎於他及卓慧思，指情況並非由卓慧思執政的44日內造成。

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責任編輯：李俊儀

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