【iPhone 14】iPhone 14衛星求救功能　美國、加拿大月底搶先推出

▲ 蘋果昨（10日）宣布，將於11月底向美國和加拿大地區用戶提供相關的衛星求救服務。

蘋果（Apple）早前發布新一代iPhone 14時表示，iPhone 14系列手機將加入衛星緊急求救功能。蘋果昨（10日）宣布，將於11月底向美國和加拿大地區用戶提供相關的衛星求救服務。

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蘋果昨日發新聞稿指，已投資4.5億美元（約35億元），主要用於其合作夥伴、全球衛星服務公司Globalstar之中，投入300名人手來設置基建設備，和啟用24顆低軌道衛星，將Phone 14系列手機直接連接到衛星，從而使用戶可以在行動網路和Wi-Fi覆蓋範圍之外時，通過衛星發送緊急求救訊息。

該項新服務將於本月稍後，率先向美國和加拿大的用戶推出。除於中國、香港和澳門出售的iPhone 14系列手機外，其他地區均支援該衛星緊急求救功能，用戶若前往美國、加拿大也可使用該功能。據蘋果早前公布的消息，該企將會為用戶提供2年的免費服務，但未有說明後續費用。

蘋果營運總監Jeff Williams指，通過衛星發出的緊急SOS，完美展現了美國對於拯救生命的獨創性和科技技術。有了這項緊急服務，用戶可以更放心地探索離網區域。

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責任編輯：殷凱怡

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