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【MPF】GUM：強積金10月負回報3%　人均蝕6330元　年初以來人均蝕62422元

Hot Talk 14:15 2022/11/11

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強積金顧問公司GUM（前稱駿隆）公布，強積金10月負回報3%，該月強積金人均蝕6,330元，年初至10月強積金人均蝕62,422元。

10月股票基金負回報5.9%，混合資產基金負回報0.8%，固定收益基金負回報0.6%。

GUM指，10月因季節性的樂觀、美國中期選舉將至，以及市場對美聯儲激進的貨幣政策將開始轉向的預期，刺激該月歐美及環球股市反彈；但中港股市受疫情升溫及中美科技緊張局勢影響而持續下跌。該月，歐洲股票基金、北美股票基金分別錄得8.8%、4.9%回報。大中華股票基金、港股基金分別錄得負回報13.9%、負回報14.4%。

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編輯：胡學能

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