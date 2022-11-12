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【致命裝置？】Oculus創辦人開發「超真實」VR裝置　遊戲裡死亡設備就會爆炸

18:00 2022/11/12

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Oculus創辦人Palmer Luckey開發一個「超真實」虛擬實境（VR）裝置。如果使用者在遊戲中的虛擬分身死去，用戶在真實世界中，也同樣會被裝置炸死。

遊戲玩家一直追求遊戲真實感，近日Oculus創辦人就決定開發一個「超真實」虛擬實境（VR）裝置。如果使用者在遊戲中的虛擬分身死去，用戶在真實世界中，也同樣會被裝置炸死。

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Oculus創辦人Palmer Luckey早前在個人網誌中表示，他對虛擬與真實世界的連結概念極感興趣，精緻的畫面或許可讓遊戲看似真實。但只有讓玩家遭遇嚴重後果的威脅，才能讓遊戲更與實際世界更貼近。

因此，他正研發一款VR頭戴式裝置，而該裝置是為了致敬知名動畫作品「刀劍神域」中的機器NerveGear。該動畫中，玩家若未及時逃離虛擬遊戲，腦袋就會遭微波融化。而現時這款裝置，也會配備三個炸藥模組連結到光線感應器。感應器可以偵測屏幕何時以特定頻率閃爍紅色，當偵測到玩家角色在VR遊戲中死亡，就會瞬間觸發裝置，摧毀VR使用者的大腦。

不過，Luckey其後就表示，因此裝置會出現各種故障、甚至在錯誤狀態下殺死玩家，所以到目前為止，他都還沒有親自試用，目前爆炸VR裝置僅是藝術品。他也指出，主要是希望能激發出遊戲更多元的設計，讓大眾重新想像與虛擬世界之間的互動。他補充，這是他目前所知市面上唯一可殺人的VR裝置，但他不認為會是最後一個。

【PS VR2】PlayStation VR2 11月15日開放預購　比PS5數位版貴1,000元

責任編輯：曾曉汶

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