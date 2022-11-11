【世界盃2022】以巴球迷可同乘包機飛卡塔爾 設臨時直航航班

卡塔爾世界盃本月20日舉行，國際足協（FIFA）周四（10日）發表聲明，宣布以色列首次開設往來卡塔爾的臨時直航航班，以色列及巴勒斯坦球迷可一同乘包機抵達卡塔爾觀賞球賽。據悉卡塔爾政府表明，不排除因應局勢取消協議。

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國際足協（FIFA）主席恩芬天奴 （Gianni Infantino）發聲明指，很高興以色列與卡塔爾達成協議，容許以色列及巴勒斯坦球迷、包括加沙地帶及約旦河西岸居民，一同乘搭以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）往來多哈的直航航班觀賞世界盃，共享足球盛事。

據悉，有超過8,000名巴勒斯坦人及3,800名以色列人購買世盃門票。卡塔爾世界盃組委會稱，自取得2022年世界盃主辦權以來，一直允許所有門票持有人觀看比賽。卡塔爾致力尊重FIFA政策及主辦要求，每個人有權參加比賽。

組委會在聲明強調，巴勒斯坦球迷與傳媒擁有平等享受賽事權利，他們可乘坐包機抵達卡塔爾，享受由阿拉伯及穆斯林國家首次主辦的世盃之旅。

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消息指，卡塔爾提出巴勒斯坦人要有份共乘包機，才同意開設直航航班。卡塔爾亦表明，若世盃期間耶路撒冷、加沙或約旦河西岸的暴力事件升級，當局不排除取消與以色列的協議，包括中斷直航。

卡塔爾與以色列並無外交關係，因應世界盃賽事，以色列會在卡塔爾設立臨時領事服務辦公室，協助民眾到當地欣賞賽事。以色列外交部總幹事Alon Ushpiz表示，已獲得卡塔爾及FIFA保證，民眾在卡塔爾逗留期間可獲領事服務。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱讚此舉是「歷史性發展及重要一步，能加強兩國人民聯繫，為經濟關係帶來巨大希望」。

卡塔爾與巴勒斯坦一直支持統治加沙地區的哈馬斯伊斯蘭組織，組織拒絕承認以色列為合法國家，雙方不時發生激烈武裝衝突。

卡塔爾半島電視台女記者Shireen Abu Akleh 5月在約旦河西岸報道以巴衝突時遇害，兩國緊張局勢加劇。以軍隊其後承認她被所屬部隊意外誤殺。

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責任編輯：郭麗明