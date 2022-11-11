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特朗普炮轟德桑蒂斯 批對方假正經 上位靠自己

環球政治 13:46 2022/11/11

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美國佛羅里達州州長德桑蒂斯高票連任，成為前總統特朗普角逐黨內2024年總統大提名的最大潛在對手。特朗普日前發聲明，炮轟德桑蒂斯「假正經」，又指對方今日州長之位依靠他一手提拔。

【美國中期選舉】特朗普自稱「穩定的天才」 否認責備梅拉尼婭 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周四（10日）發聲明，公開抨擊共和黨內自己最大潛在總統提名對手，近日在佛州州長選舉輕鬆連任的德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

特朗普指德桑蒂斯現時的成功有賴自己在2018年為對方背書，稱德桑蒂斯於2017年時在「近乎絕望」下尋求幫忙，指對方當時民望低，民調落後兼無資金，是他一手促成對方上位，成為佛州州長。

同時，特朗普再次用花名「Ron DeSanctimonious」批評德桑蒂斯是假正經，一味只談論州長選舉，不公開表明有意參加總統選舉，指摘對方在「耍花招」，警告可能會引火自焚。

【美國中期選舉】清談節目齊嘲共和黨選情 「只有粉紅流水」 【下一頁】

特朗普更指德桑蒂斯只是「一般」的共和黨州長，不過有更好的公關能力，不用如其他共和黨州長需要因新冠疫情封鎖全州。

另外，特朗普亦把矛頭指向媒體，批評擁有霍士新聞（Fox News）的新聞集團（NewsCrop）﹑華爾街日報（Wall Street Journal）及「不再偉大」的紐約時報，竟然一窩峰倒向支持德桑蒂斯。

特朗普早前曾表示，將在下周二（15日）作出「重大宣布」，估計正是打算公開表明參加下屆總統大選。但隨共和黨中期選舉成績不符預期，據悉特朗普被勸延後公布，甚至有人提出他不應再代表共和黨出選。

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責任編輯：吳漢培

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