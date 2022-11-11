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【中國開關】內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」　登機前48小時內交1次核酸檢測陰性證明

宏觀解讀 13:42 2022/11/11

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【中國開關】內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」　風險區調整為「高、低」兩類

中央防寬防疫措施，並公布關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知，對入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

通知指，各部門要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹“動態清零”總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

密切接觸者隔離政策也改為「5+3」

對密切接觸者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

取消入境航班熔斷機制

取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

有序推進新冠病毒疫苗接種，制定加快推進疫苗接種的方案，加快提高疫苗加強免疫接種覆蓋率，特別是老年人群加強免疫接種覆蓋率，加快開展具有廣譜保護作用的單價或多價疫苗研發，依法依規推進審批

高風險區天無新增感染降為低風險區

將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管控人員。原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃定為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大；高風險區所在縣（市、區、旗）的其他地區劃定為低風險區。高風險區連續5天未發現新增感染者，降為低風險區。符合解封條件的高風險區要及時解封。

通知全文

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