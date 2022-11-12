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有盈退休：別胡亂投資

名人薈萃 00:15 2022/11/12

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上周新聞報道，一個本來雄心勃勃，以月租數百萬包下整座中環心臟地帶大廈，標榜一條龍服務的醫療集團，離奇地「死亡」。

此集團開業時，不停接受訪問，擇日2月28日開張，取其「二二發」好意頭，兼且有前食物衛生局局長高永文做「招牌」，看似「無得輸」。因為中環醫生大廈林立，聚集大量「星球」醫生（每個星期賺幾百萬），豬籠入水，富豪客多如天上繁星，看似一個大寶藏，掘之不盡。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢


眼高手低投資失敗

結果，引來3個外行人分別從事飲食、體育用品，以及建築工程的成功者，投資數以億計金錢，非常豪氣，一出手就租下整幢大廈，除了盡顯決心之外，當然希望—「賺硬」，以為財源滾滾，收錢收到手軟！誰料，不足10個月就結業「咁短癮」！究竟發生甚麼事呢？蝕到「嘔泡」此事引起小弟極度好奇，於是走訪幾位醫療集團的老手，嘗試找出原因，綜合分析如下。

找出投資失利原因

一、外行人糊裏糊塗：只看到別人大賺就投資，但自己完全沒有經營醫療集團的經驗。加上，不是由小做起，吸收經驗後才逐步做大。野心超高，但對行頭認識超低，交重學費，理所當然。

二、所託非人：領軍的，皆前醫管局高層，打慣「公家波」，卻從未有經營私人集團的經驗，對營商理念及運作相當陌生，很多問題難以解決。

三、缺少名牌醫生：新醫療集團要成功，重要的是挖得擁有大量熟客的名牌醫生過檔。但這個外行人經營的集團，對明星醫生毫無吸引力，誰會放棄原有基地走去冒險？是否有人將成功想得太簡單？

四、欠號召力：個別領軍者的形象，難以吸引年青當打醫生。這點，相信投資者不會察覺。只有「同路人」才可清楚地指出。


交了學費記取教訓

種種原因再加上開業即遇上疫情，怎不日日「拍烏蠅」？每月租金已蝕幾百萬元，另加後勤大隊及燈油火蠟，變成一個投資黑洞，怎辦？又一鮮明例子——外行人胡亂投資陌生行業，交的學費可以是天文數字！


【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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結業 醫生 學費 退休

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