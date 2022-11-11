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美法院裁定拜登學貸減免違憲 指篡奪國會立法權利

環球社會熱點 14:20 2022/11/11

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美國總統拜登8月時宣布全國性減免學貸，涉及數百萬人。美國一名聯邦法院法官周四（10日）裁定，拜登減免學貸計劃違憲。該美國法官表示，計劃篡奪了國會立法的權力。據悉，受多個州份入稟挑戰影響，相關計劃目前已經擱置。

拜登減免美國學生貸款多達2萬美元 料4300萬人受惠 【下一頁】

拜登政府此前根據2003年的《英雄法案》（HEROES Act），指政府有權在國家緊急情況下授予教育部特殊權力，豁免學生貸款。由前總統特朗普（Donald Trump）任命的德州聯邦法官皮特曼（Mark Pittman）表示，拜登（Joe Biden）債務減免計劃違反憲法行使國會立法權，必須撤銷。

但皮特曼於長達26頁的裁決書中表示，美國並非只由行政人員管理，相反而是由憲法統治。他指衡量計劃是否能推進良好的公共政策，並非法院職責，法院並非對當前國家政治分裂情況視而不見，而是確保美國共和體制中至關重要的憲法規定三權分立得以維護。

拜登自誇經濟措施奏效  助美國通脹放緩 【下一頁】

美國內布拉斯加州（Nebraska）、密蘇里州（Missouri） 、艾奧瓦州（Iowa） 、堪薩斯州（Kansas）、阿肯色州（Arkansas） 及南卡羅萊納州 （South Carolin）已有人入稟，要求停止學貸減免計劃，第八巡迴上訴法院10月時已宣布擱置。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，政府官員強烈不同意法院裁決，表明會繼續在法庭捍衛學貸減免計劃，決心幫助工人及中產階層。白宮仍鼓勵借貸人繼續申請豁免，指法院命令並未阻止申請或審查。

截至10月底，美國已有逾2,200萬人申請債務豁免。教育部亦指，政府已批准1,600萬份學生債務豁免申請，目前尚未清楚當局會否因法院裁決，停止接受新的申請。

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責任編輯：李俊儀

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