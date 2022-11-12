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美國暫停學貸減免申請 法院裁定措施違憲（第二版）

環球社會熱點 12:08 2022/11/12

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美國總統拜登8月宣布全國性減免學生貸款，涉及逾千萬人。美國一名聯邦法院法官周四（10日）裁定，拜登減免學貸計劃違憲，稱計劃篡奪了國會立法的權力。華府周五（11日）暫停接受學貸豁免的申請，指已經申請但未批准的個案將被保留，直至另行通知。

截至10月底，美國已有逾2,600萬人申請學貸豁免，教育部稱已批准當中1,600萬份。

（第二版更新華府行動）

拜登減免美國學生貸款多達2萬美元 料4300萬人受惠 【下一頁】

拜登政府此前根據2003年的《英雄法案》（HEROES Act），指政府有權在國家緊急情況下授予教育部特殊權力，豁免學生貸款。

不過，由前總統特朗普（Donald Trump）任命的德州聯邦法官皮特曼（Mark Pittman）表示，拜登（Joe Biden）債務減免計劃違反憲法行使國會立法權，必須撤銷。

皮特曼於長達26頁的裁決書中表示，美國並非只由行政人員管理，相反是由憲法統治。他指衡量計劃是否能推進良好的公共政策，並非法院職責，但不能對當前國家政治分裂情況視而不見，反而要確保美國共和體制中，至關重要的憲法規定三權分立得以維護。

拜登自誇經濟措施奏效  助美國通脹放緩 【下一頁】

內布拉斯加州、密蘇里州 、艾奧瓦州 、堪薩斯州、阿肯色州及南卡羅萊納州早前相繼有人入稟，要求停止學貸減免計劃，第八巡迴上訴法院10月時已宣布擱置。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，政府官員強烈不同意法院裁決，表明會繼續在法庭捍衛學貸減免計劃，決心幫助工人及中產階層。白宮仍鼓勵借貸人繼續申請豁免，指法院命令並未阻止申請或審查。

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責任編輯：李俊儀

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