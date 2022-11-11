▲ 【解構港股急彈】蘇沛豐：美元及美債息均跌穿年初以來上升軌 料恒指短線先整固、聚焦下周科網業績

美國通脹有回落跡象，港股周五曾急彈逾千點。招銀國際策略師蘇沛豐認為，美元及美債息均跌穿今年初以來的上升軌，避險情緒回落，港股在增長股帶動下急彈，但基於大市已從低位反彈約2000點，預期恒指短線會先整固，後市可留意下周公布的大型科網股業績。

蘇沛豐籲投資者逢低吸納

「港股已見底，預期會反覆向上，但向上空間暫時不多，突破關鍵仍是內地放寬防疫政策，惟目前市場共識是明年3月後，故投資者逢低吸納，會較高追升勢更好。」

蘇沛豐指，大市目前呈一個小型頭肩底，而50天線一直是阻力，今早一度升穿50天線，但升勢未能確認，建議留意下周公布的騰訊業績 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 業績，雖然市場已預期第三季業績仍疲弱，但可關注管理層對前景的看法有否轉趨樂觀。

中概股審計報告未出、利率前景未明

「單憑一個CPI數據仍未足以確認未來聯儲局的加息步伐，故利率前景仍未明朗，加上中概股審計報告未出，中概股仍有退市風險。」

蘇沛豐指，科網股走勢已漸趨樂觀，但走勢料持續波動，受審計風波影響，阿里巴巴並非首選，建議可考慮盈利能見度較高的騰訊，或受惠內地復常的美團 （03690） ，兩者的反彈空間較大。

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