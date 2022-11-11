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【雙11】WeLab Bank推「另類無息定存」　存11,111元獲680元陳奕迅演唱會飛1張

Hot Talk 17:02 2022/11/11

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【雙11】WeLab Bank推優惠　11,111元開立18個月定期存款獲680元陳奕迅演唱會飛1張

虛擬銀行WeLab Bank趁「雙11」推港元定存快閃優惠，送陳奕迅演唱會飛，門檻最低11,111元，有聖誕檔期指定日子供客戶選擇。要留意是，雙11快閃優惠定存不設任何利息，提早取款將扣除本金的11%。

最新存款計劃詳情如下：

  • 以11,111元開立18個月定期存款，即獲一張680元門票。
  • 以31,111元開立18個月定期存款，即獲兩張聖誕檔期指定日子（12月24至26日）680元門票。

上述優惠可無限次參加，以上存款計劃門票換完即止。

雖WeLab Bank該定存計劃不設現金利息，但若以門票價值作利息回報計，存11,111元獲680元門票，相當於年化利率4.08厘；存31,111元獲兩張680元門票，相當於年化利率2.91厘。

早前推出定存計劃換980元門票　尚餘少量門票

至於該行上周推出980元門票優惠尚餘少量門票，設有不同存款金額及存款期，供客戶選擇，但要留意是，該批優惠定存亦不設任何利息，提早取款將扣除本金一部分，視乎存期扣除介乎5%至10%。

該批優惠定存方案包括：存入40,000元做18個月，可獲980元門票兩張；存入70,000元做12個月，可獲980元門票兩張；存入90,000元做9個月，可獲980門票兩張。

截至今日（11日），該行最新的GoSave 2.0定存年利率：

存款期 年利率（p.a.）
1個月 0.8%
3個月 2%
6個月 4.2%
9個月 4.4%
12個月 4.7%
18個月 4.08%
24個月 4.18%

 

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編輯：胡學能

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