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【港元拆息】隔夜HIBOR抽升近0.9厘報2.2厘　港滙稍強曾見7.8366　1個月HIBOR八連跌

股市 12:40 2022/11/11

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港元拆息普遍上升，其中，隔夜息今報2.20238厘，抽升86.9點子。港滙稍離弱方，今早最強曾見7.8366水平，中午12時36分，報7.8417。

與樓按相關的1個月HIBOR連跌8天，報3.00583厘，按日跌3.7點子。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸主要銀行3.125厘封頂息。

中長息方面，反映銀行資金成本的3個月港元拆息報4.87333厘，按日升5.3點子。12個月港元拆息5.50863厘，按日升2.7點子。

到期日 11月11日 11月10日
隔夜 2.20238 1.33310
1 星期 2.33458 2.12810
2 星期 2.45988 2.34089
1 個月 3.00583 3.04315
2 個月 4.15405 4.10512
3 個月 4.87333 4.82083
6 個月 5.19554 5.14167
12 個月 5.50863 5.48125

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編輯：胡學能

港股 拆息 港元同業拆息 港滙 H按 銀行

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