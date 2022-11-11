【港元拆息】隔夜HIBOR抽升近0.9厘報2.2厘　港滙升穿7.84　分析：或因資金短期流入、存款轉買股票

港元拆息普遍上升，其中，隔夜息今報2.20238厘，抽升86.9點子。港滙稍離弱方，今早最強曾見7.8366水平，下午2時58分，報7.838。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，隔夜息有如此波動，相信與港滙轉強有關，市場暫現認為港股有吸引力、對港股稍有信心的情緒，不排除出現了資金短期流入、本地活期存款資金則轉買港股，令短息抽上。然而，他指隔夜美元拆息將近4厘，與今日隔夜HIBOR有近1.8厘息差，具套息誘因，相信交易員見市況波動，稍「避一避風頭」，而不急於做套息，當市場情緒過後，套息重新活躍時，港滙會再下跌至7.85弱方。

與樓按相關的1個月HIBOR連跌8天，報3.00583厘，按日跌3.7點子。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸主要銀行3.125厘封頂息。林俊泓認為，目前距年結尚距1個多月，銀行拆借1個月港元資金誘因不大，相信等到月底，1個月港元資金需求才有回復。

中長息方面，反映銀行資金成本的3個月港元拆息今報4.87333厘，按日升5.3點子。12個月港元拆息5.50863厘，按日升2.7點子。

到期日 11月11日 11月10日 隔夜 2.20238 1.33310 1 星期 2.33458 2.12810 2 星期 2.45988 2.34089 1 個月 3.00583 3.04315 2 個月 4.15405 4.10512 3 個月 4.87333 4.82083 6 個月 5.19554 5.14167 12 個月 5.50863 5.48125

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編輯：胡學能