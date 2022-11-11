【港元拆息】隔夜HIBOR抽升近0.9厘報2.2厘　港滙升穿7.84　分析：或因資金短期流入、存款轉買港股

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【解構港股急彈】蘇沛豐：內地防疫放寬程度不大但令人憧憬未來數月繼續放寬 料恒指整固後才反覆向上
港元拆息普遍上升，其中，隔夜息今報2.20238厘，抽升86.9點子。港滙稍離弱方，今早最強曾見7.8366水平，下午2時58分，報7.838。
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，隔夜息有如此波動，相信與港滙轉強有關，市場暫現認為港股有吸引力、對港股稍有信心的情緒，不排除出現了資金短期流入、本地活期存款資金則轉買港股，令短息抽上。然而，他指隔夜美元拆息將近4厘，與今日隔夜HIBOR有近1.8厘息差，具套息誘因，相信交易員見市況波動，稍「避一避風頭」，而不急於做套息，當市場情緒過後，套息重新活躍時，港滙會再下跌至7.85弱方。
與樓按相關的1個月HIBOR連跌8天，報3.00583厘，按日跌3.7點子。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸主要銀行3.125厘封頂息。林俊泓認為，目前距年結尚距1個多月，銀行拆借1個月港元資金誘因不大，相信等到月底，1個月港元資金需求才有回復。
中長息方面，反映銀行資金成本的3個月港元拆息今報4.87333厘，按日升5.3點子。12個月港元拆息5.50863厘，按日升2.7點子。
|到期日
|11月11日
|11月10日
|隔夜
|2.20238
|1.33310
|1 星期
|2.33458
|2.12810
|2 星期
|2.45988
|2.34089
|1 個月
|3.00583
|3.04315
|2 個月
|4.15405
|4.10512
|3 個月
|4.87333
|4.82083
|6 個月
|5.19554
|5.14167
|12 個月
|5.50863
|5.48125
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記者：胡學能