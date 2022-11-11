【FTX爆煲】FTX最新發展：SBF傳遭美國SEC調查、孫宇晨或成新白武士、趙長鵬再評棄購SBF（11月11日）

▲ FTX創辦人SBF據報正遭SEC調查 FTX擬尋求高達94億美元援助

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX瀕爆煲邊緣，震撼整個加密貨幣和虛擬資產業界，比特幣、以太幣等主流虛擬貨幣也再遇新一輪回調，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）幾日間身家蒸發掉逾千億港元。

本文綜合香港時間11月11日，FTX最新發展：

FTX創辦人SBF據報遭美國證交會SEC調查

FTX遭總部所在地巴哈馬凍結資產

軟銀投資約1億美元在FTX

趙長鵬：棄購因財務、用戶和技術上都不合理

孫宇晨：若能救FTX，或投資數十億美元

Tron創辦人：可能準備數十億美元援助

SBF本周指出，FTX在此輪危機中，資金缺口達到80億美元，並且需要40億美元維持償付能力。Tron創始人孫宇晨表示，如果能夠達成協議挽救FTX.com，Tron準備向這家加密貨幣交易所提供數十億美元的援助。

孫宇晨接受外電訪問時被問及是否具有充足財力，他表示，一旦盡職調查完成，公司準備補上缺口，雖然未掌握確切數字，但「大概有個概念」，認為可以談一談。

孫宇晨本周已在社交平台上表示，會為FTX內部嘗試提取波場系代幣如TRX、BTT等的用戶，提供場外1：1兌換。

SEC據報直接調查SBF本人 或涉挪用客戶資產

外電引述知情人士指，美國證券交易委員會（SEC）對FTX的調查延伸至創辦人。

日前有報道指，FTX挪用了數十億的客戶資金為關聯公司 Alameda Research的槓桿交易提供資金，這被指是FTX爆煲的直接導火索之一。據指，FTX、美國平台FTX US及Alameda Research已遭到SEC的調查，司法部也在調查此事。

據消息透露，SEC正調查SBF是否有違反證券法，並要求FTX回應與Alameda Research之間的關係。

巴哈馬凍結FTX資產

FTX去年將總部由香港轉至巴哈馬，巴哈馬證監會周四公布，會凍結FTX數碼市場和相關團體的資產，作為保障資產和穩定公司的謹慎做法，並關注外界指控FTX將客戶資產轉移或不當處理到同系對沖基金Alameda Research身上，若然屬實，將違反當地監管。

趙長鵬：棄購是因為財務、用戶和技術上都不合理

幣安本周曾揚言入股FTX，惟不足24小時宣布交易無法通過盡職審查，幣安CEO趙長鵬在印尼出席金融科技論壇時稱，不論是從財務、用戶數目或技術上，幣安無法在交易尋獲價值，未來幣安會尋求改善披露和透明度。

軟銀據報投資約1億美元在FTX

外電引述消息指，軟銀在FTX投資金額少於1億美元，預計會將投資全數撇帳。

SBF：終止營運Alameda

SBF宣布，事件引爆點的對沖基金Alameda Research會停止交易。消息指，全體員工決議辭職。

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編輯：袁諾曦