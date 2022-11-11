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【FTX爆煲】FTX創辦人SBF據報正遭SEC調查　FTX擬尋求高達94億美元援助

股市 12:25 2022/11/11

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FTX創辦人SBF據報正遭SEC調查　FTX擬尋求高達94億美元援助

隨全球最大加密貨幣交易所之一的FTX爆煲，外電引述知情人士指，美國證券交易委員會（SEC）對FTX的調查延伸至創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）。

日前有報道指，FTX挪用了數十億的客戶資金為關聯公司 Alameda Research的槓桿交易提供資金，這被指是FTX爆煲的直接導火索之一。據指，FTX、美國平台FTX US及Alameda Research已遭到SEC的調查，司法部也在調查此事。

據消息透露，SEC正調查SBF是否有違反證券法，並要求FTX回應與Alameda Research之間的關係。

另外，FTX.com所在的巴哈馬證券委員會（Securities Commission of the Bahamas）表示，周四凍結了FTX Digital Markets Ltd.及相關方的資產，並任命了一名臨時清盤人。

由於FTX陷入破產邊緣，據路透消息指，FTX嘗試從投資者和競爭對手籌集約94億美元資金，據報涉及加密代幣Tron創始人孫宇晨、競爭對手交易所OKX以及穩定幣發行公司 Tether。

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編輯：袁諾曦

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