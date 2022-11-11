【YouTube】YouTube添直播Q&A功能　可將訊息置頂

▲ YouTube今（11日）宣布，將推出直播問答（Q&A）功能，令直播互動更流暢。

有不少名人和網紅都會間中在社交平台中開直播，與支持者隔空互動。YouTube今（11日）宣布，將推出直播問答（Q&A）功能，令直播互動更流暢。

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YouTube今日於官網公告中指，將推出的Live Q&A新功能，允許用戶直接從實時控制室（LCR），在直播期間建立和管理實時聊天中的問答對話。

擁有管理員或編輯頻道權限的用戶只需在實時聯天室（Live chat）中，點選「開始直播問答」便可啟用相關功能。用戶可以從聯天室中，檢視最多200則問題，並可在指定問題旁的更多選項中，點選「選擇問題」，將該問題置頂。置頂問題會被以指定底色顯示，讓直播主和觀眾都可以輕易看到。

除Live Q&A功能外，YouTube另增設直播投票（Live Poll）功能，惟是次YouTube未有多作簡介，暫時未知兩項新功能實際推出時間。

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責任編輯：殷凱怡

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