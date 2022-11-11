  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【YouTube】YouTube添直播Q&A功能　可將訊息置頂

科技 12:14 2022/11/11

分享：

分享：

YouTube今（11日）宣布，將推出直播問答（Q&A）功能，令直播互動更流暢。

有不少名人和網紅都會間中在社交平台中開直播，與支持者隔空互動。YouTube今（11日）宣布，將推出直播問答（Q&A）功能，令直播互動更流暢。

【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務

YouTube今日於官網公告中指，將推出的Live Q&A新功能，允許用戶直接從實時控制室（LCR），在直播期間建立和管理實時聊天中的問答對話。

擁有管理員或編輯頻道權限的用戶只需在實時聯天室（Live chat）中，點選「開始直播問答」便可啟用相關功能。用戶可以從聯天室中，檢視最多200則問題，並可在指定問題旁的更多選項中，點選「選擇問題」，將該問題置頂。置頂問題會被以指定底色顯示，讓直播主和觀眾都可以輕易看到。

除Live Q&A功能外，YouTube另增設直播投票（Live Poll）功能，惟是次YouTube未有多作簡介，暫時未知兩項新功能實際推出時間。

【YouTube新功能】YouTube推醫療保健專業認證計畫　提高健康資訊可靠度

【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？
2022/11/10
【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？
【網絡安全】港企網絡保安準備指數　創指數公布以來新高
2022/11/10
【網絡安全】港企網絡保安準備指數　創指數公布以來新高
【幣圈動盪】幣安放棄收購FTX　FTX CEO：正探索所有選擇
2022/11/10
【幣圈動盪】幣安放棄收購FTX　FTX CEO：正探索所有選擇
【機迷熱話】《決勝時刻》增新舉報系統　違規者將於動視暴雪遊戲中禁言
2022/11/10
【機迷熱話】《決勝時刻》增新舉報系統　違規者將於動視暴雪遊戲中禁言

你可能感興趣

【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？
16:39 2022/11/10
【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？
【網絡安全】港企網絡保安準備指數　創指數公布以來新高
17:02 2022/11/10
【網絡安全】港企網絡保安準備指數　創指數公布以來新高
【幣圈動盪】幣安放棄收購FTX　FTX CEO：正探索所有選擇
18:15 2022/11/10
【幣圈動盪】幣安放棄收購FTX　FTX CEO：正探索所有選擇
社交平台 手機Apps 科技產品 網紅 YouTube

下一篇文章

【機迷熱話】《決勝時刻》增新舉報系統　違規者將於動視暴雪遊戲中禁言
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iOS更新】iOS為中國用戶設限　AirDrop「所有人」功能只可維持10分鐘
【iOS更新】iOS為中國用戶設限　AirDrop「所有人」功能只可維持10分鐘
【強強聯手】Window 11推更新　相片App月底與iCloud整合
【強強聯手】Window 11推更新　相片App月底與iCloud整合
【摺疊iPhone】中國工程師改裝iPhone X　製造全球首部「摺疊iPhone」
【摺疊iPhone】中國工程師改裝iPhone X　製造全球首部「摺疊iPhone」
【人才難求】調查：AI及機器學習科技人才　將成香港最大技能缺口
【人才難求】調查：AI及機器學習科技人才　將成香港最大技能缺口
【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起
【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起
【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招
【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款